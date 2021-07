Ricardo Monreal dice que no será un “ambicioso vulgar” para la presidencia en 2024

México. - Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que será un aspirante normal y no un “ ambicioso vulgar ” a la presidencia de México, para suceder a AMLO.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal dijo que esperará a que salga la convocatoria de Morena en 2023 para registrarse como aspirante a la presidencia de México, mientras tanto no se distraerá.

“Todos merecen están encartados y mencionados por el presidente, eso no evita que por mi parte yo sea un aspirante normal, no un ambicioso vulgar, sino un aspirante normal a suceder al presidente de la república, entonces estaré puntual a la cita, pero no me distraeré estos meses y años que tengo la encomienda de coordinar a mi grupo parlamentario”

En días anteriores, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó a posibles candidatos de Morena a la presidencia de México , sin embargo, no nombró a Ricardo Monreal.

Ante ello, Ricardo Monreal destacó que no le molesta, ni le ofende que el presidente AMLO no lo haya mencionado.

“El hecho de que no me mencione el ciudadano presidente a mí no me molesta, ni me ofende. Es más, creo que es normal, porque yo estoy en un poder soberano, independiente y autónomo. Y fue él cuidadoso y pulcro en su referencia”

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado