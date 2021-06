México. - El senador de Morena, Ricardo Monreal, se destapó como contendiente por la presidencia de México en 2024.

Así lo indicó Ricardo Monreal durante una entrevista con Carlos Loret de Mola en W Radio, en la cual el periodista le cuestionó sobre sus aspiraciones.

Al respecto, Ricardo Monreal señaló que en el momento actual, no se descarta para competir por la presidencia de México en las elecciones de 2024.

De acuerdo con lo indicado por el senador de la bancada de Morena, el actual no es el momento ideal para que se comience a barajar las opciones de quién podría relevar a AMLO.

Sin embargo, señaló que no se va a descartar como uno de los posibles contendientes de cara a la sucesión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Pese a ello, insistió en señalar que este no es un momento adecuado para que se comiencen a presentar los destapes de las aspiraciones presidenciales.

“No, no me descarto. Creo que es a destiempo el estar pensando en sucesores de Andrés Manuel López Obrador”

Incluso, Ricardo Monreal consideró que aquellos que están levantando la mano para competir como posible aspirante presidencial, están cometiendo un “suicidio político” .

Sobre ello, Ricardo Monreal dijo que al conocer la fuerza y respaldo con el que cuenta AMLO, el destaparse se trata de una acción contraproducente.

En el mismo sentido, el senador de Morena refirió que buscar adelantarse en las ambiciones políticas sin importar los tiempos, también es un acto de ambición.

El legislador también indicó los apresuramientos serán juzgados por la naturaleza de la política , ya que dijo que será el sistema quien se encargue de “triturar” a quienes se destapen.

Debido a ello, Ricardo Monreal insistió en que él prefiere no actuar de esa forma, pues aseguró que no se conduce de forma mezquina.

“Estar en una etapa de adelanto, de apresuramiento o de actuar por la libre no sólo es suicida sino que es un ambicioso vulgar; la propia dinámica política lo triturará, yo no estoy dispuesto a hacer eso (...) no actúo con mezquindad ni actúo con aceleración”

Ricardo Monreal