Ricardo Monreal presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma para proteger a los usuarios de un seguro de gastos médicos mayores y evitar abusos de aseguradoras.

Tal como declaró el diputado y coordinador de Morena desde Tribuna, en México hay 14.5 millones de personas con seguro de gastos médicos mayores; sin embargo, estos no tienen regulaciones.

La iniciativa presentada por Ricardo Monreal busca reformar al menos cinco ordenamientos jurídicos, 34 artículos y cuatro más transitorios, por lo que tendría buena aceptación.

Ricardo Monreal presenta reforma contra abusos en seguros de gastos médicos mayores

Este jueves 26 de noviembre, Ricardo Monreal presentó una iniciativa de reforma para proteger a los 14 millones de usuarios de un seguro de gastos médicos mayores.

Entre las reformas a las aseguradoras, Ricardo Monreal adelantó que se contempla protección a los adultos mayores, quienes podrán modificar las condiciones de su póliza sin perder derechos.

La iniciativa también permitirá el cambio de aseguradora sin penalizaciones ni tampoco la pérdida de antigüedad o beneficios, así como una libre elección de médicos.

En este tenor, Ricardo Monreal señaló que la reforma también exigirá la regulación hospitalaria con un catálogo de precios y un desglose de estados de cuenta.

Así como la defensa del asegurado, como en la resolución de controversias que pongan en riesgo la vida del paciente y que las sanciones por incumplimiento se vean fortalecidas.

Además de la transparencia en las primas y comisiones para obligar a las aseguradoras a informar los criterios de sus incrementos, así como todas las condiciones de cobertura.

Ricardo Monreal presenta reforma integral para los seguros de gastos médicos mayores (Cámara de Diputados)

Reforma para seguros de gastos médicos mayores es respaldada por todos los partidos

Ricardo Monreal destacó también el respaldo de todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados a la reforma para los seguros de gastos médicos mayores.

Como señaló, la misma iniciativa fue elaborada por los coordinadores de los partidos e integrantes de la Junta de Coordinación Política:

Legisladores también habían trabajado por más de un año en la iniciativa de reforma, como el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho.