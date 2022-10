Ricardo Monreal dijo que la violencia en México bajará cuando sea presidente y más de uno creyó que fue broma, pero el senador de Morena tiene claras sus aspiraciones presidenciales.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal aseguró, entre bromas, que la violencia en México bajará cuando él sea el presidente del país, lo que pretende que suceda en 2024.

Este martes 4 de octubre, mientras Ricardo Monreal era cuestionado sobre el dictamen que se discute en la Cámara de Senadores para mantener al Ejército en las calles hasta 2024, el senador bromeó sobre los niveles de violencia.

Al senador de Morena, Ricardo Monreal, le preguntaron: “¿Cuándo cree usted que podrían bajar los índices de violencia?”, a lo que el aspirante para ser presidente en 2024 dijo:

El comentario anterior lo hizo entre risas para después seguir explicando lo ocurrido con el dictamen que propone la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública a 2028.

Ricardo Monreal señaló que por la mañana de este 4 de octubre, el pleno del Senado aceptó la redacción de la reforma, situación que se hizo con “mucho sigilo” porque es un tema delicado.

El coordinador de Morena en el Senado dijo que ya no debe haber debate en cuanto a llamar a esta iniciativa “Ley Alito” porque la propuesta presentada por el PRI fue modificada y por lo que pidió que no se pelearan con “fantasmas”.

“Es que ya no puede ser un motivo de disputa el tema de la ley Alito. Nosotros respetamos a Alito pero no tiene que ver porque es otra iniciativa distinta ya no deben de pelear con fantasmas los adversarios porque construimos una nuevo diseño de modificación al quinto transitorio”.

Ricardo Monreal