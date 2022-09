Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, defendió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por las acusaciones sobre la consulta por la Guardia Nacional.

Ricardo Monreal defendió a AMLO de los señalamiento de Santiago Creel , quien acusó al presidente de ejercer “presión social” a través de la consulta pública para presionar a los diputados a aprobar la reforma a la Guardia Nacional.

En ese sentido, Ricardo Monreal señaló las declaraciones de Santiago Creel contra AMLO como desmesuradas y un “exceso”.

Cabe destacar que la situación se dio luego de que AMLO anunció su intención de realizar una consulta popular para conocer la opinión de la gente con respeto a la función de la Guardia Nacional y la permanencia del Ejército en la seguridad pública hasta 2028.

Ricardo Monreal aseguró que es una desmesura y un exceso, la acusación realizada por Santiago Creel contra AMLO, quien indicó intromisión indebida por parte del presidente en el poder legislativo.

Asimismo, Monreal aseguró que el plantear un sondeo entre los mexicanos y las mexicanas respecto de las labores del Ejército y la Guardia Nacional no altera la autonomía de los poderes de la Unión .

Además, indicó que no es correcto ni exacto mencionar que el presidente con su consulta o sondeo ha alterado el proceso en el que se encuentra el Senado de la República.

Pues aún no se realiza la votación de la reforma. Por lo que, señaló que a su consideración AMLO ha sido respetuoso con el trabajo de las y los legisladores, y no ha existido injerencia indebida de su parte.

“Creo firmemente que el presidente de la república es y ha sido respetuoso del trabajo de los legisladores, al menos en el Senado no hemos tenido un solo acto de injerencia indebida suya, respecto de nuestra labor, de nuestro trabajo, no es correcto, no es exacto que el presidente con su consulta o su sondeo haya alterado el proceso en el que nos encontramos”

Ricardo Monreal