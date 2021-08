Ricardo Anaya: Consulta popular de AMLO fue un fracaso porque los mexicanos lo “tiraron a loco”

Ricardo Anaya asegura que la consulta popular del 1 de agosto fue un fracaso gracias a que los mexicanos no cayeron en el juego de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y lo “tiraron a loco”.

En su video semanal, Ricardo Anaya asegura que la consulta popular es uno de los distractores que AMLO utiliza para “que pienses y hables de lo que él quiere”.

Ricardo Anaya sostiene que la consulta popular del 1 de agosto del 2021 es un ejemplo claro de las distracciones que utiliza AMLO para mantenerse en la agenda y la calificó como un circo.

El panista criticó la pregunta de la consulta popular debido a que ésta se refería a si se debería aplicar la ley en México así como el costo, pues se requirieron 500 millones de pesos para el desarrollo de la consulta.

Por ello, Ricardo Anaya sentenció que la ley no debe ser consultada, sino aplicada; sin embargo, se alegró de que la participación ciudadana fuera mínima .

Y es que, de acuerdo con Anya, los mexicanos ya no cayeron en el juego de AMLO y lo “tiraron a loco” por lo que la consulta popular un “completo fracaso”.

“La ley no se consulta, se aplica. Ahora lo bueno es que los mexicanos ya no cayeron en su juego; la inmensa mayoría lo tiraron a loco”

Ricardo Anaya aseguró que la consulta popular fracasó gracias a que el 93% de la gente en México “no peló la famosa” consulta de AMLO.

Además, le aseguró a AMLO que el fiasco en la consulta no fue culpa del Instituto Nacional Electoral (INE) como han acusado desde antes de que se llevara a cabo.

Sino por el cansancio de la gente por los “distractores y estupideces” y de un presidente que habla por horas pero que no gobierna.

Ricardo Anaya además aseguró que la gente está cansada de que el gobierno federal no resuelva los problemas nacionales y se escude en “un circo” que mantiene a todos distraídos y pendientes de AMLO.

“Solo votó el 7%. 93% de la gente no peló su famosa consulta. Y no, no fue culpa de INE, lo que pasa presidente, es que la gente ya se cansó de distractores y de estupideces de un presidente que no gobierna, que solo habla horas y horas (…) para tratar de tenernos a todos distraídos y hablando de sus necedades”

