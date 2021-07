Ricardo Anaya llama a la población a vacunarse contra el Covid-19

Ricardo Anaya, excandidato presidencial, llamó a la población a vacunarse contra el Covid-19.

Ante el aumento de los contagios por Covid-19 en México debido a la variante Delta, Anaya pidió a la población acudir a vacunarse.

En su video semanal, Ricardo Anaya señaló que México tenía cinco meses sin observar los niveles de contagio como los de ahora.

Además, dijo que México es el país con más niñas y niños huérfanos a causa del Covid-19.

Ricardo Anaya acusó a AMLO por su postura inicial frente al cuidado del Covid-19 cuando recomendó abrazarse, pues “no pasaba nada”.

En este sentido, el panista indicó que si AMLO y su gobierno no cuidan a la población, la única solución es “cuidarnos nosotros mismos”.

Ricardo Anaya pidió a las personas renuentes a las vacunas considerar un dato sobre Estados Unidos.

“Si tienes alguna razón de verdadero peso para no vacunarte, yo te respeto, pero si tú te sientes confundida o confundido por tantas cosas que has leído, por tantas cosas que has escuchado sobre las vacunas, por favor, escucha con apertura este dato”

Ricardo Anaya