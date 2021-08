Ricardo Anaya acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de querer “fregarlo a la mala” y buscar encarcelarlo.

Ricardo Anaya aseguró que AMLO ha dado la orden para iniciar un proceso judicial en su contra por una declaración donde el exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, afirma que le dio dinero.

“Pues con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos balines. O sea, López Obrador me quiere fregar a la mala”

Ricardo Anaya aseguró que los planes de AMLO de buscar un proceso judicial en su contra son porque le estorba para “sus planes de sucesión en 2024”.

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, afirmó que AMLO lo quiere “fregar a la mala” porque le estorba para la sucesión en 2024, por lo que no quiere que vuelva a ser candidato.

Asimismo, dijo que lo quiere encarcelar porque a AMLO no le gusta lo que Anaya dice en los videos que publica cada semana.

“Me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo. Está enojado por los videos que publico cada semana”

Por otra parte, Ricardo Anaya presumió que estos videos que sube a redes sociales cada semana ya superan los 70 millones de reproducciones.

Ricardo Anaya asegura que esta persecución se debe a que a AMLO le incomoda que “señalemos sus estupideces” e hizo hincapié en reclamos que ya ha hecho antes, como:

Anaya señaló que la mayor molestia de AMLO es que se le recuerde que su principal promesa, la de terminar con la corrupción resultó ser un fraude , “una verdadera vacilada”.

Ricardo Anaya recordó que Pío y Martín López Obrador han sido exhibidos en video recibiendo “fajos de lana en efectivo”.

Además, aseguró que no hay más argumentos para buscar un proceso en su contra que las declaraciones del “corrupto y mentiroso” EnriqueLozoya.

Y reiteró que lo quiere “fregar” por los dichos de Lozoya mientras que a sus hermanos, quienes sí recibieron dinero, de acuerdo con los videos, “no les hace nada”.

Ricardo Anaya compartió que desde julio AMLO había dado la instrucción de iniciar un proceso en su contra, sin embargo, “se dieron cuenta de que el expediente, como todo lo que hace este gobierno, estaba hecho con la patas”.

Anaya además acusó al gobierno de AMLO de alterar el expediente y cambiar la declaración que inicialmente había hecho Lozoya.

“Antes decía que me habían dado dinero cuando yo era diputado, quesque a cambio de mi voto (para la Reforma Energética”, el 8 de agosto de 2014. Pero se dieron cuenta de que en esa fecha yo no era diputado y que en esa fecha ni siquiera estaba en la Ciudad de México”

Ricardo Anaya aseguró tener pruebas de que el expediente fue modificado por quienes calificó como desgraciados.

Dijo que modificaron en la declaración dos puntos:

Pues asegura que en la declaración modificada, la “supuesta entrega de dinero” ya no tiene que ver con un voto y que la fecha de entrega ya no es el 8 de agosto de 2014.

Además, criticó a AMLO por “hacer porquerías” y no perder oportunidad de vengarse de los que considera sus adversarios y aseguró que “lo trae atravesado” desde los debates de 2018.

Sin embargo, aseguró que se va a defender y demostrar su inocencia, pese a que piensa salir del país por una temporada que dijo, espera sea muy breve.

Ricardo Anaya comparó a AMLO con Porfirio Díaz y López de Santa Ana a quienes calificó como dictadores que obligaron a Benito Juárez y a Madero a exiliarse en Estados Unidos.

“A ti que tanto te gusta la historia Andrés Manuel. En 1853 Benito Juárez tuvo que exiliarse en Estados Unidos, porque lo estaba persiguiendo el dictador Antonio López de Santa Anna y en 1910 Madero, tuvo también que exiliarse en Estados Unidos por la persecución de Porfirio Díaz. Y no te confundas Andrés Manuel, yo no me estoy comparando con Benito Juárez y con Madero. Te estoy comparando a ti con Santa Anna y con Porfirio Díaz”

Ricardo Anaya