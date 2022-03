Morenistas acusaron a la moderadora de Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela Cerdeira, de corregir a Julian Atilano, simpatizante de Morena, en un debate sobre la revocación de mandato.

En el Foro Nacional sobre Revocación de mandato, la escritora amonestó al investigador sobre la cifra de feminicidios en México desde la administración del presidente AMLO.

Esto porque Pamela Cerdeira comentó que Julian Atilano no estaba dando la cifra total de homicidios de mujeres en el país.

- A partir de que entro este gobierno.

- Pero, hay más.

- Hay una tendencia a la baja.

- Hay más, en números totales hay más.

- No, no, no, no. Yo creo que es un tema más sensible para el país.

- Déjame continuar.

Julian Atilano y Pamela Cerdeira en Primer Foro Nacional sobre Revocación de Mandato