Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), es vista como la primera mujer que podría convertirse en presidenta de México, así lo destaca la agencia de noticias del Reino Unido, Reuters.

Considerada como una aliada leal del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Claudia Sheinbaum tiene los mejores números en preferencias sobre sus contrincantes para ser la candidata de Morena en la elecciones 2024.

Reuters destaca que Claudia Sheinbaum competirá con su trabajo realizado como alcaldesa de CDMX, sobre todo en temas como:

Reuters también destaca que a Claudia Sheinbaum se le ve como la obvia sucesora ideológica de AMLO y quién garantizaría la permanencia de los programas de bienestar social y otras acciones del actual mandatario mexicano.

“Is viewed by many inside the party as his obvious ideological succesor/Es vista por muchos dentro del partido (Morena) como su obvia sucesora ideológica”

