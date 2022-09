El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ya ve a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) como la presidenta de México.

Durante la supervisión de las obras de la nueva sede de la embajada de Estados Unidos en México, Ken Salazar se refirió a Claudia Sheinbaum como la “presidenta de México”.

Al hablar sobre la apertura de la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos, Ken Salazar dijo que con la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno capitalino y los vecinos, podrán abrir las puertas del recinto.

Aunque el Embajador no quiso adelantar una posible fecha de apertura.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar realizaron un recorrido de supervisión por las obras de la nueva embajada de la Unión Americana en nuestro país.

La construcción de la sede diplomática estadounidense inició en 2018.

Tras llamar a Claudia Sheinbaum presidenta, el embajador Ken Salazar rectificó.

En la sesión de preguntas y respuestas, Ken Salazar dijo que “no se mete en la política” y dijo que a veces a las alcaldesas se les dice presidentas.

“No, no, no, yo no me meto en eso, yo no me meto en eso. A veces a las alcaldesas les dicen presidentas ¿no? municipales. Sí, es porque el Estado de México, no el Estado, la Ciudad de México tiene lugar único ¿no? que es gobernadora, pero también alcalde, ¿no? No, no, es jefa, yo nomás le digo jefa. En la política de México no me voy a meter yo”.

Ken Salazar