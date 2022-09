El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, criticó al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar por llamar “presidenta” a Claudia Sheinbaum.

A través de su canal oficial de YouTube, un ardido Gerardo Fernández Noroña, dedicó un video de una hora con once minutos de duración criticando los dichos de Ken Salazar a Claudia Sheinbaum.

Gerardo Fernández Noroña enfatizó que el embajador de Estados Unidos, no debe meterse en asuntos internos, pues dejando de lado su derecho a la libertad de expresión, en palabras del diputado del Partido del Trabajo, Ken Salazar habría lanzado sus declaraciones con una evidente intención.

“Yo creo que ya la beso del diablo”, expresó Gerardo Fernández Noroña al apuntar que luego de llamar “presidenta” a Claudia Sheinbaum estaría subestimando al pueblo de México.

Fernández Noroña acusó que las declaraciones de Ken Salazar únicamente demuestran la falta del criterio del embajador de Estados Unidos en México y que además estaría enviando un mensaje fuerte por medio de la imposición.

Además, el diputado del Partido del Trabajo, aclaró que respeta profundamente a Claudia Sheinbaum, así como sus aspiraciones rumbo al 2024, sin embargo, repudia las prácticas impositivas que la jefa de gobierno ha estado reflejando.

Gerardo Fernandez Noroña manifestó que en caso de encontrarse en una situación similar su respuesta habría sido la siguiente:

“De verdad, si a mí me lo dijeras, hubiera hecho ‘sh, sh, sh, no perdón, con todo cariño, no se meta, el presidente en López Obrador’ el compañero presidente”.

Gerardo Fernández Noroña