Retiro del plantón en el CIDE no significa que la lucha haya terminado

El plantón que mantenía la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) fue levantado debido a contagios Covid-19; sin embargo, esto no significa que la lucha haya terminado , aseguró el académico Javier Martínez Reyes.

El 15 de enero los alumnos que mantenían tomadas las instalaciones del CIDE decidieron abandonar el plantel debido a que “los contagios están a todo lo que dan”.

Además, resaltaron que el conflicto ya no es solo interno del CIDE porque existe un conflicto abierto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“La lucha sigue y sigue y tiene que ser afuera (de las instalaciones del CIDE) porque esto ya no nada más es un conflicto al interior del CIDE, esto es algo que ya escaló”

Por otra parte, el académico aseguró que la comunicación con las autoridades del Conacyt ha sido “prácticamente inexistente”.

Además, recordó que el conflicto se inició con la imposición de José Romero como director interino y luego su ratificación en el cargo con un medio que consideran ilegal .

En entrevista para Así las cosas, Martínez Reyes aseveró que el conflicto dejó de ser interno cuando María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, impuso a Romero como director, violando los estatutos del CIDE y no dejando que se pronuncie el Consejo Directivo.

Por ello, solicitaron que la Secretaría de gobernación (Segob) sea quien intervenga como intermediario para encontrar una solución al conflicto entre las instituciones.

“Desde ese momento prácticamente no ha habido diálogo ni con Romero Tellaeche ni con Álvarez-Buylla…Es por ello que la comunidad, en particular las y los profesores lo que hemos pedido es que haya una instancia que pueda mediar en este conflicto y en particular se ha pedido que sea la Secretaría de Gobernación la que pueda intervenir para encontrarle una salida a este asunto”

Javier Martínez Reyes, académico del CIDE