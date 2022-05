El pasado 27 de mayo un grupo de periodistas fueron retenidos por civiles armados en la carretera Badiraguato y Guadalupe y Calvo por la gira de Andrés Manuel López Obrado (AMLO) por Sinaloa, pero reporteros no creen que haya sido coincidencia.

De acuerdo con Adrián López, director de El Noroeste, no puede ser coincidencia que los grupos armados iniciaran estos retenes, pues era de su conocimiento que el presidente acudiría a supervisar la carretera.

Mientras que Pedro Domínguez, reportero de Milenio, aseguró que si bien no fueron agredidos, no p udieron sentirse seguros después de ser detenidos.

No es coincidencia que hubiera retenes en la gira de AMLO por Sinaloa

El director de El Noroeste, aseguró para Así las Cosas que la visita de AMLO a Sinaloa fue atípica por la duración de su estancia en la entidad, además de que la mayoría de su agenda fue privada.

Asimismo, la mayoría de los traslados fueron en helicóptero , cuando el mandatario suele hacer todos sus traslados vía terrestre.

“La mayor parte de los traslados fueron por helicóptero, algo que sí es un tanto diferente de lo que normalmente había venido a ser porque se movía por carretera” Adrián López, director de El Noroeste

La carretera de Badiraguato es, de hecho, una de las carreteras a inspeccionar por el mandatario; sin embargo, se aclaró que fue un recorrido aéreo para poder recorrerla mejor.

Por otra parte, aclaró que lo que sorprende no es que hubiera retenes en puntos como la carretera de Badiraguato, sino que se colocaran justo el día que AMLO iba a supervisar la carretera.

“Esto del retén criminal que detiene a la prensa no es que sorprenda porque nunca haya sucedido, toda la gente, todos los reporteros, sobre todo los que están acá sabemos que siempre que se va a la sierra, sobre todo a partir de accesos tan complicados como estos, siempre te va a topar con vigilantes…lo que sorprende es que en una visita presidencial, en la carretera que va a checar el día en que está el presidente es eso. Eso no puede ser leìdo solamente como un a coincidencia” Adrián López, director de El Noroeste

Aseguró que es imposible que el grupo armado no supiera que el presidente iba a acudir, por lo que considera que no fue coincidencia su colocación en la carretera.

La narrativa de AMLO choca con la realidad del país; dice que son personas de bien

En este sentido, López aseveró que la narrativa de AMLO choca con la realidad del país, donde hay muchas zonas donde el Estado no tiene el control de las localidades.

“Como la narrativa presidencial en este tema del crimen organizado choca con la realidad todos los días” Adrián López, director de El Noroeste

Como muestra de esto está la reacción del mandatario a los hechos, aseguró López, pues, de acuerdo con Pedro Domínguez, AMLO negó, como primera reacción, que lo denunciado por los periodistas fuera cierto.

Luego, minimizó lo ocurrido diciendo que no habían sido lastimados y finalmente aclaró que se trataba de personas de bien que querían evitar que ingresaran armas a la entidad.

El director de El Noroeste aseveró que argumentar que no es Felipe Calderón no va poder ser una excusa para asegurar que no hay violencia en el país.

“La definición de Paz…es la ausencia de violencia pero también de miedo, entonces cuando sabes que un retén armado puede interpretar a la prensa en una gira presidencial…pues evidentemente la zozobra está ahí” Adrián López, director de El Noroeste

Reportero no sabía si los iban vigilando tras retén de civiles armados

Por su parte, Pedro Domínguez compartió que salieron de Badiraguato rumbo a Guadalupe y Clavo alrededor de las 05:45 horas, para la supervisión de la carretera.

Tres horas después, los reporteros se encontraron con el retén en una zona que se llama Bacacoragua, que se encuentra media hora antes del lugar donde nació “El Chapo” Guzmán.

“Fue en este lugar donde nos encontramos con este retén con civiles armados con equipos tácticos, con chalecos antibalas, con los cuernos de chivo y pues ellos estaban deteniendo el tránsito en esta zona” Pedro Domínguez, reportero de Milenio

Recordó que les realizaron diversas preguntas como:

A dónde iban

Quiénes eran

Si había armas a bordo

Si las cámaras iban encendidas

Asimismo, afirmó que en todo el tramo de la carretera de Badiraguato a Guadalupe y Calvo no hay presencia de la policía federal o estatal, ni de la Guardia Nacional o del Ejército, pero sí de retenes y personas armadas.

“En el momento te sorprende por el contexto…los compañeros locales nos dijeron que saben que siempre están este tipos de cosas…Lo que sí estuvo raro fue que después de este breve interrogatorio nos dicen: bueno, se van a llevar a este viejo. Y nos suben a la camioneta a un señor como de 70 años para que le diéramos un aventón a su pueblo…nos ordenaron llevarlo…fueron como dos horas con este personaje arriba de nuestra camioneta sin saber realmente si era alguien a quien le estábamos haciendo un favor o alguien que nos iba vigilando” Pedro Domínguez, reportero de Milenio

El periodista recordó que los hombres armados colocan ponchallantas para evitar que los vehículos avancen y pasen en retén; sin embargo, aclaró que les obligaron a llevar a un hombre de 70 años a un pueblo a 2 horas del retén.

El hombre compartió que la familia de El Chapo regala comida a quien lo necesite e incluso les dijo que, si querían ir en ese momento, los atenderían y alimentarían.

Cabe destacar que de regreso a Badiraguato, no encontraron ningún retén, pues, de acuerdo con el reportero, estaba lloviendo muy fuerte.