El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se quejó de que en los medios de comunicación el retén en Badiraguato, Sinaloa, se haya convertido en “un escándalo”.

Así lo expresó durante su conferencia mañanera de este lunes 30 de mayo, luego de que un grupo armado hizo un retén a un grupo de periodistas que cubrían la gira del presidente por Chihuahua y Sinaloa la semana anterior.

“Fuimos y un escándalo por un retén, esa era la nota principal y difundir de que hay acuerdos con la delincuencia, pues no” AMLO

AMLO manifestó que las cosas ya ha cambiado pero algunos grupos se niegan a aceptarlo.

De paso se fue contra el ex presidente Felipe Calderón porque dijo a diferencia de él, Calderón sí hizo pactos con la delincuencia e incluso declaró una guerra que incrementó la violencia.

“Tuve que decir que yo no era Calderón, porque no soy Calderón, él pactó con la delincuencia y él tenía a Garcia Luna de jefe de seguridad publica y el en vez d atender las causas que origina la violencia declaro una guerra” AMLO

“No somos lo mismo, y él permitió de que hubieran masacres, pero los my cretinos conservadores piensan que es lo mismo, no, no somos iguales”, abundó.

¿Cómo fue el retén a periodistas que comentó AMLO?

El retén a periodistas fue el viernes 27 de mayo en la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, a la altura de la comunidad de Bocacoragua.

De entre el grupo de alrededor de 10 hombres armados, todos con uniforme tipo militar, chaleco antibalas, cuernos de chivo, entre otras armas, preguntó a dónde se dirigían.

También cuestionaron si llevaban armas de fuego a lo respondieron que llevaban “sólo cámaras” y que las mismas estaban apagadas.

Posterior a ello se ve que retiran una linea de alambre de púas y que cruza un hombre al que les pidieron llevar al mitin de AMLO.

La zona de os hechos está a 30 minutos de donde vive la mamá de Joaquín ‘el chapo’ Guzmán Loera, la señora Consuelo, donde la había saludado el presidente en otra gira.