Patricia Armendáriz, diputada de Morena, salió en defensa de la legisladora panista Margarita Zavala sobre la discusión de la reforma eléctrica.

En Twitter, Patricia Armendáriz criticó la solicitud de excusar de la votación a la diputada Margarita Zavala por un presunto conflicto de interés.

Lo anterior, por considerar que Margarita Zavala no tiene relación alguna con las decisiones profesionales de su esposo Felipe Calderón.

“¿Qué tiene que ver @Mzavalagc con las decisiones profesionales de su esposo?”, cuestionó Patricia Armendáriz.

La diputada Patricia Armendáriz indicó que Margarita Zavala es una mujer independiente de su esposo, el expresidente Felipe Calderón.

Al respecto, señaló que la diputada panista se ha ganado los puestos representativos por sus propios méritos.

Asimismo, descartó que Margarita Zavala tenga algún conflicto de interés para votar en la sesión de este 17 de abril sobre la reforma eléctrica.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, exhortó a las diputadas Margarita Zavala y Edna Díaz excusarse por las acusaciones de posibles conflictos de interés en la votación de la reforma eléctrica.

Esto luego de un receso en la sesión de este domingo en la Cámara de Diputados para determinar si Margarita Zavala y Edna Díaz podrían votar o no la iniciativa.

“En virtud de que no existe un procedimiento previsto, diputadas Edna Díaz Acevedo y Margarita Zavala se les exhorta a que se excusen por los elementos que se han presentado si así lo consideran y que quede esa determinación en ustedes”, manifestó Sergio Gutiérrez Luna.

Sin embargo, ambas diputadas rechazaron excusarse de la votación .

Por su parte, Margarita Zavala aseguró que “actuó de buena fe” y conforme a la ley. En este sentido, acusó que el pedir su excusación de la votación de la reforma eléctrica es un acto de violencia de género en su contra .

“Yo actué de buena fe, actué conforme a la ley. Solicité respetuosamente que me resolvieran este tema. La dirección jurídica respondió que no había conflicto de interés. Lo que pasa aquí es que han utilizado este momento para retrasar un debate que no quieren dar. Es además una clara violencia de género, nada ni nadie impide que yo ejerza mis obligaciones, por eso no me excuso”

Margarita Zavala. Diputada del PAN