Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que su gobierno interpondrá una denuncia en contra de la jueza Nancy Juárez, quien ordenó eliminar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF) para dejarla sin efecto.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 18 de octubre, Claudia Sheinbaum dijo que no le han notificado formalmente a su gobierno la decisión de la jueza de Coatzacoalcos, Veracruz, y que se ha enterado por medios de comunicación.

No obstante, la presidenta destacó que la jueza Nancy Juárez, quien en su resolución advirtió de una posible acusación de “desacato” en caso de no cumplirse la orden, no tiene atribuciones para tomar esa decisión, por lo que su gobierno se mantendrá firme en el decreto de la reforma al Poder Judicial.

“No vamos a bajar la publicación y vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura… no queremos que quede en la impunidad” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum: Una juez no está por encima del pueblo

Claudia Sheinbaum dijo que de acuerdo con el análisis de Arturo Zaldívar y de Ernestina Godoy, la suspensión definitiva y plazo de 24 horas para bajar el decreto, que emitió Nancy Juárez, no tienen sustento pues está por encima de su función.

“Una juez no está por encima del pueblo de México” dijo la presidenta de México y agregó que el Poder Legislativo dio paso al ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que realizara la publicación, de acuerdo con sus facultades.

Claudia Sheinbaum volvió a insistir que el pueblo de México decidió que se emprendiera la reforma al Poder Judicial tras los resultados de las elecciones del 2 de junio de 2024.

“La reforma al poder judicial va… ni u juez, ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México”, insistió posteriormente.

Claudia Sheinbaum califica de ocurrencia la orden de jueza Nancy Juárez: “Hasta un golpe de Estado se construye con legitimidad”

Claudia Sheinbaum calificó la decisión de la jueza Nancy Juárez como un “invento” u “ocurrencia”.

Claudia Sheinbaum descartó los intentos de eliminar la reforma Judicial desde ese Poder se traten de un golpe de Estado pues dijo que “hasta un golpe de Estado se debe construir con legitimidad”.

“Hasta un golpe de Estado tiene que construirse, aunque no sea dentro de la ley, con una legitimidad. ¿Cuál golpe de Estado? la verdad” Claudia Sheinbaum

Agregó que se está preparando otro paquete de leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, como la Ley Orgánica de la SCJN, y otras que tienen que ver con procedimientos y tiempos para resolver juicios.

Ello a fin de que no pase como ahora que hay amparo tras amparo para no pagar impuestos. Algunas son propuestas de Presidencia y otras del Poder Legislativo para nutrir la reforma al Poder Judicial.

Lo que busca es que cuando se elijan jueces, magistrados y ministros ya haya un sistema judicial nuevo y se entre en una nueva era de la justicia en México.