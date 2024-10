La jueza federal Nancy Juárez será denunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum; aquí te decimos quién es la juzgadora que tuvo una “ocurrencia” sobre la reforma al Poder Judicial, según dijo la mandataria federal hoy 18 de octubre.

Ayer jueves 17 de octubre, Nancy Juárez, jueza del juzgado Décimo Noveno de Distrito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López González, eliminar el decreto sobre la reforma al Poder Judicial publicado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La jueza dio un plazo de 24 horas una vez hecha la notificación para eliminar lo publicado en el DOF y, en caso de incumplimiento, se amenazó con dar aviso al Ministerio Público para imputar una sanción de tres a nueve años de cárcel o la destitución del cargo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

¿Quién es Nancy Juárez?

¿Qué edad tiene Nancy Juárez?

¿Cuál es el signo zodiacal de Nancy Juárez?

¿Qué estudió Nancy Juárez?

¿Cuál es la trayectoria de Nancy Juárez?

¿Quién es Nancy Juárez?

Nancy Juárez es jueza del juzgado Décimo Noveno de Distrito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz. Sin embargo, su relevancia pública se dio ayer 17 de octubre, cuando ordenó eliminar el texto de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación.

¿Qué edad tiene Nancy Juárez?

La edad de la jueza Nancy Juárez es un dato que se desconoce pues no figura en los registros públicos sobre su trayectoria.

¿Cuál es el signo zodiacal de Nancy Juárez?

El signo zodiacal de la jueza Nancy Juárez, así como la fecha de su nacimiento, son datos que se desconocen públicamente.

¿Qué estudió Nancy Juárez?

La jueza Nancy Juárez estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México, entre 1993 y 1996; se tituló el 20 de junio de 1997 por la tesis “El Procedimiento de Extradición Nacional”.

¿Cuál es la trayectoria de Nancy Juárez?

La trayectoria de la jueza Nancy Juárez está vinculada al Poder Judicial, instancia en la que actualmente se desempeña como Jueza Décimo Novena de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Coatzacoalcos.

Sin embargo, a lo largo de su carrera se ha desempeñado en los siguientes puestos:

Oficial Judicial y Actuaria Judicial, Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal

Actuaria Judicial y Secretaria, Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz; Actuaria Judicial, Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Secretaria, Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz; Secretaria, Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región

Jueza, Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas

Jueza, Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz

Jueza, Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas;

Jueza, Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor en el Estado de Quintana Roo

Jueza de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Quintana Roo, Especializado en Juicios Orales, con Residencia en Cancún

Claudia Sheinbaum señala “ocurrencia” de Nancy Juárez, jueza que pretende eliminar reforma al Poder Judicial del DOF

El caso de la jueza Nancy Juárez fue señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de hoy viernes 18 de octubre, en la cual calificó como una “ocurrencia” la intención de la juzgadora de eliminar la reforma al Poder Judicial del DOF.

“No vamos a bajar la publicación y se va a denunciar a la juez ante el Consejo de la Judicatura, ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo pero de todas maneras no queremos que quede la impunidad. Claudia Sheinbaum

La presidenta de México explicó que la jueza busca llevar a cabo acciones por encima de su función “la juez no tiene atribución para solicitar que se quite la publicación, no está por encima del pueblo de México y porque jurídicamente no tiene ningún sustento, y porque el Poder Legislativo es quien ordena la publicación”, explicó la mandataria.