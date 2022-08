Los posibles candidatos para el 2024

SDPnoticias y MetricsMx presentan el tracking diario de lo posibles candidatos para la presidencia en el 2024. Estos son los resultados para el día de hoy 6 de agosto:

RESULTADOS DEL TRACKING DIARIO DE LA ENCUESTA METRICSMX, RUMBO A LA PRESIDENCIA EN EL 2024

El 2024, ¿pasa por el 2023?

Las elecciones del Estado de México y Coahuila en el 2023 ya iniciaron. No, no conforme a lo que marca el INE, pero con el destape de Delfina por Morena y de Enrique Vargas por el PAN, ambos para el Edomex, las cábalas, grillas y propuestas, no han hecho más que empezar.

Por descontado, que quien resulte ganador dirá que es el preámbulo para el 2024. Haciendo memoria, no es lo que sucedió en las elecciones pasadas de ambos estados. En ambos ganó el PRI y para el 2018, la presidencial la ganó Morena.

Aun así, estas elecciones (y todo el proceso ya iniciado) serán interesantes como laboratorio y una prueba de lo que puede suceder en el 2024.

Usted, ¿por quién quiere votar?

SDPnoticias publica el tracking diario realizado por MetricsMx. Este ejercicio ofrece un seguimiento diario y puntual a la intención de la ciudadanía sobre los posibles candidatos. De esta forma el ciudadano puede tener un mejor pulso de estos y también, de cómo reaccionan los posibles votantes a las propuestas, trabajo o dichos de unos y otros.

Ante lo cual, la medición para el día de hoy refleja lo siguiente:

Claudia Sheinbaum tiene 29.5% (cinco décimas más que ayer). Seguida por Marcelo Ebrard con un 28% (nueve décimas más que ayer) y Adán Augusto López con un 7.4%, igual que ayer.

con un 7.4%, igual que ayer. Ricardo Anaya con un 16.6% (una décima menos que ayer). Seguido por Enrique De la Madrid con 11.7% (cuatro décimas menos que ayer) y Margarita Zavala, con 8.7% (igual que ayer) y

con un 16.6% (una décima menos que ayer). Seguido por Enrique De la Madrid con 11.7% (cuatro décimas menos que ayer) y Margarita Zavala, con 8.7% (igual que ayer) y Luis Donaldo Colosio de todos los posibles candidatos es quien tiene la mejor aceptación con un 29.7% (cuatro décimas más que ayer), manteniendo su liderazgo en MC. Seguido de manera lejana por Enrique Alfaro con 11.8%, (un punto menos que ayer) y Samuel García termina con 8.2% (nueve décimas más que ayer).

termina con 8.2% (nueve décimas más que ayer). Por último, para los “aliados de Morena”, Gerardo Fernández Noroña diputado federal del PT, va con un 27.5% (dos décimas menos que ayer). Seguido de Ricardo Monreal senador de Morena con un 12.9% (siete décimas menos que ayer). Por último, en tercer lugar, está Manuel Velasco exgobernador de Chiapas y hoy senador del Verde con un 5.5% (cinco décimas más que ayer)

Este seguimiento diario se realiza a través de una encuesta telefónica de robot con 1,050 casos semanales. El margen de error es de +/-3.02% y tiene un 95% de nivel de confianza. En cada escenario se muestran los tres punteros.