¿Quién es Ursula Patricia Salazar Mojica, supuesta sobrina de AMLO?

Ursula Patricia Salazar Mojica, supuesta sobrina de AMLO se encuentra en el ojo del huracán tras filtrarse un audio donde se exhiben presuntos actos de corrupción por parte de la morenista.

En el audio filtrado en redes sociales, se escucha a la supuesta sobrina de AMLO hablar con un proveedor del Congreso de Tamaulipas, a quien Ursula Patricia Salazar Mojica le pide “inflar” una factura para cobrar el dinero en efectivo.

“Quiero saber cuánto es la cantidad que tú me puedes dar en efectivo, porque quiero sacar los 50 con todos mis proveedores (...) En lugar de la cotización que tú me diste, si fueron 98 a lo mejor yo te lo subiría a ciento y algo, si me explico”.

Ursula Patricia Salazar Mojica