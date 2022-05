La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) solicitó al Congreso de Tamaulipas el desafuero de Úrsula Salazar, sobrina de AMLO y diputada local de Morena.

El lunes 9 de mayo, la FECC envió un oficio al Congreso del Estado de Tamaulipas para iniciar con el procedimiento de enjuiciamiento e investigaciones contra Úrsula Salazar.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, en el procedimiento se pretende comprobar que la diputada local de Morena cometió el delito de cohecho en una institución de educación pública del país.

Úrsula Salazar ha señalado que todo es un ataque por las elecciones 2022, en las que Tamaulipas elegirá nuevo gobernador el 5 de junio.

El 25 de marzo de 2022 se difundió el audio de una llamada donde supuestamente Úrsula Salazar habla con un hombre a quien le exige aumentar el monto de una factura y regresarle el incremento en efectivo.

“Quiero saber cuánto es la cantidad que tú me puedes dar en efectivo, porque quiero sacar los 50 con todos mis proveedores (...) En lugar de la cotización que tú me diste, si fueron 98 a lo mejor yo te lo subiría a ciento y algo, si me explico”

Úrsula Salazar