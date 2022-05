La Comisión Instructora del Congreso de Tamaulipas citó a comparecer al Fiscal Anticorrupción, Raúl Jiménez Castañeda, para tratar el desafuero de la diputada de Morena, Úrsula Patricia Salazar.

Dando seguimiento al proceso de desafuero contra Úrsula Patricia Salazar, que inició el pasado lunes 9 de mayo, el Fiscal Anticorrupción acudirá al Congreso del estado.

De acuerdo con diferentes medios, durante la sesión del jueves 12 de abril, los diputados que integran la Comisión Instructora aprobaron por unanimidad la comparecencia de Raúl Jiménez.

Luego de una sesión envuelta de gritos y acusaciones, los legisladores del Congreso de la entidad citaron al Fiscal Anticorrupción para continuar con el proceso de desafuero de Úrsula Patricia Salazar.

La cita se dio para el próximo martes 17 de mayo a las 13:00 horas, esto a pesar de que se intentó cancelar la reunión por supuestos errores en el procedimiento legal y legislativo.

No obstante, tras el nombramiento de Félix Fernando García Aguiar como presidente de la Comisión y de Ángel de Jesús Covarrubias como secretario, la reunión continuó.

En ésta leyeron el documento en el que el Fiscal Anticorrupción solicita el desafuero de Úrsula Patricia Salazar para iniciar con la investigación por el delito de cohecho realizado en el 2018.

Además, acordaron por unanimidad aprobar la comparecencia para la fecha mencionada con anterioridad.

El pasado 25 de marzo se difundió un audio en donde Úrsula Patricia Salazar, supuesta sobrina de AMLO, habla con un hombre a quien le exige inflar el monto de una factura y regresarle el incremento en efectivo.

Luego de esto las diputadas Verónica Juárez Piña, delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, y Rosario Vargas Sánchez, secretaria general del Comité Estatal del PRD, presentaron una denuncia ante la Fiscalía para iniciar con la investigación del caso.

Esto a pesar de que la morenista aseguró que el audio era falso y acusó una “guerra sucia” en su contra. Además, señaló al gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca de fabricar el audio.

No obstante, las autoridades dirigidas por el Fiscal Anticorrupción aseguraron que tras el peritaje realizado se encontró que la voz sí es la de la diputada.

También expusieron que fueron dos las llamadas realizadas con esos fines y que ocurrieron los días 13 y 16 de noviembre mientras Úrsula Patricia Salazar trabajaba en el CONALEP de Tamaulipas.

“Quiero saber cuánto es la cantidad que tú me puedes dar en efectivo, porque quiero sacar los 50 con todos mis proveedores (...) En lugar de la cotización que tú me diste, si fueron 98 a lo mejor yo te lo subiría a ciento y algo, si me explico”

Úrsula Salazar