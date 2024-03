Úrsula Patricia Salazar Mojica, quien es sobrina de AMLO, es diputada en el Congreso de Tamaulipas y ahora busca la reelección.

Fue en marzo de 2022 cuando la sobrina de AMLO se vio involucrada en presuntos actos de corrupción , siendo señalada de haber pedido “moches” a un proveedor, por lo que enfrentó un proceso de desafuero.

Además, en el mes de junio de ese mismo año, Úrsula Patricia Salazar Mojica desató un escándalo al ser acusada por el robo de un celular a otro legislador en el Congreso de Tamaulipas.

Pese a ello, anunció el 20 de noviembre de 2023 que buscaría contender por la presidencia municipal de Tampico, ello como integrante de Morena.

Ahora, la sobrina de AMLO buscará la reelección como diputada local de Tamaulipas; pero, ¿quién es ella? Te contamos.

Úrsula Patricia Salazar Mojica comenzó a incursionar en la vida política inspirada en la campaña presidencial de AMLO en 2006.

Actualmente la sobrina de AMLO es diputada Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, electa por el principio de representación proporcional.

Se desconoce la fecha de nacimiento y edad exacta de la sobrina de AMLO, Úrsula Patricia Salazar Mojica.

Al no contar con su información de nacimiento, no se tiene conocimiento sobre qué signo zodiacal es Úrsula Patricia Salazar Mojica.

Úrsula Patricia Salazar Mojica sí está casada; su esposo es Juan Dionisio Cruz Guerrero, rector de la Universidad Tecnológica de Altamira.

La sobrina de AMLO, Úrsula Patricia Salazar Mojica. es madre de tres hijos, todos hombres; dos de ellos jóvenes adultos mientras que el tercero es un menor de edad, según las fotografías que ha compartido en redes sociales.

Hasta 2017, Úrsula Patricia Salazar Mojica se desempeñaba como jefa de proyectos en el Conalep de Tampico junto con su esposo Juan Dionisio.

Ya para octubre de 2018, la supuesta sobrina de AMLO se convirtió en delegada electa de Morena.

En julio de 2021, Úrsula Patricia Salazar Mojica se registró como candidata de Morena a la diputación federal por el distrito 08 con cabecera en Tampico

El pasado 23 de marzo de 2022, la sobrina de AMLO fue designada como coordinadora de Morena en el Congreso de Tamaulipas; Úrsula Patricia Salazar Mojica asumió el cargo en sustitución del diputado Armando Zertuche Zuani.

Recientemente, en noviembre de 2023, anunció que buscaría la presidencia municipal de Tampico; sin embargo, no fue elegida como la candidata de Morena, ya que la encuesta favoreció a Mónica Villarreal, hermana del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

En cambio, anunció que iría por la reelección como diputada local de Tamaulipas en las elecciones 2024.

Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina de AMLO, buscará reelegirse como diputada local de Tamaulipas para las elecciones 2024 tras no lograr contender por la presidencia municipal de Tampico.

No obstante, aseguró que no pedirá licencia mientras dura su campaña de reelección, por lo que se dedicará tanto a su proyecto electoral como al Congreso de Tamaulipas.

A través de una publicación de redes sociales, Úrsula Patricia Salazar Mojica confirmó hace dos días que buscará la candidatura para la presidencia municipal de Tampico como integrante de Morena.

La sobrina de AMLO señaló que obtuvo su registro oficial ante el partido guinda, y expresó que “ es tiempo de las mujeres de izquierda” .

Al respecto, Úrsula Patricia Salazar Mojica realizó una reunión con simpatizantes, en un lugar que fue denominado como la “Casa Úrsula”. Aseguró que en dicho sitio “ vivió una infancia feliz ”, por lo que fue el motivo para decantarse por su casa de campaña.

En su posteo compartió una fotografía en donde se le puede ver acompañada de su familia, además de sostener el registro como precandidata a la presidencia de Tampico en sus manos.

¡Es tiempo de las mujeres de izquierda, porque el corazón así nos los exige! Con mucha emoción y con mis amigas y amigos de #Tampico me registro como aspirante a la Candidatura de #MORENA a la Presidencia de Tampico.❤️🦀🇲🇽 #FuerzaÚrsula #MeAplicoPorTampico pic.twitter.com/x2xztd2Yul

La diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina de AMLO, fue acusada de robar el celular de un diputado mientras se desarrollaba una sesión en el Congreso de Tamaulipas.

El pasado 15 de junio de 2022, el diputado Raúl Pérez Luévano señaló a la sobrina de AMLO de haber robado su celular durante la sesión.

El momento fue captado en video, donde se ve a la sobrina de AMLO tomando y escondiéndose entre sus bolsillo el celular supuestamente del legislador Raúl Luévano. Lo anterior, mientras Úrsula Patricia Salazar Mojica aprovechaba el desorden que había en ese momento en el Congreso.

De acuerdo con testimonios, la pariente del presidente no devolvió el celular hasta que se vio evidenciada en las imágenes cometiendo el acto .

Tras los señalamientos, la legisladora se defendió y sostuvo que el teléfono que agarró de la tribuna era suyo, por lo que publicó una foto donde aparece con el mismo dispositivo con la misma funda que aparece en el video.

Sin embargo, el diputado insistió en que la sobrina de AMLO robó su celular, pues tras notificar el hurto a la bancada de Morena “casualmente” el teléfono apareció en su curul cuando se encontraba distraído.

Vale la pena mencionar que la sobrina de AMLO es coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en Tamaulipas.

La sobrina de AMLO se colocó en el ojo del huracán en marzo de 2022 tras filtrarse un audio donde se exhiben presuntos actos de corrupción por parte de la militante de Morena.

En el audio filtrado en redes sociales, se escucha a la supuesta sobrina de AMLO hablar con un proveedor del Congreso de Tamaulipas, a quien Úrsula Patricia Salazar Mojica le pide “inflar” una factura para cobrar el dinero en efectivo.

“Quiero saber cuánto es la cantidad que tú me puedes dar en efectivo, porque quiero sacar los 50 con todos mis proveedores (...) En lugar de la cotización que tú me diste, si fueron 98 a lo mejor yo te lo subiría a ciento y algo, si me explico”.

Ursula Patricia Salazar Mojica