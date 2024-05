Ana Elizabeth García Vilchis presentó el Quién es quién en las mentiras de la semana de la conferencia mañanera de hoy 1 de mayo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En esta ocasión, la vocera del Quién es quién las mentiras de la semana expuso 3 falsedades que fueron difundidas por medios de comunicación y opositores en los últimos días.

Entre las mentiras señaladas por Ana Elizabeth García Vilchis destacan el presunto abandonó de Aeroméxico al AIFA, y el uso de Depp fakes para estafar a las y los mexicanos.

Quién es quién en las mentiras de la semana: Falso que Aeroméxico deja de operar en el AIFA

En la primera falsedad del Quién es quién en las mentiras señaló a La Crónica y a Enrique Muñoz por la nota “ Fracaso del AIFA ante la salida de Aeroméxico ”.

En ella, se señaló que Aeroméxico sacaba sus vuelos del AIFA, sin embargo, García Vilchis señaló la información como falsa, y destacó que la propia aerolínea descartó dicha situación .

La aerolínea señaló en X que es falso que deje de operar en el AIFA, y agregó que continúa con vuelos desde el AICM y el aeropuerto de Santa Lucia.

Ana Elizabeth García Vilchis agregó que Aeroméxico tiene 234 operaciones a la semana, 10 destinos nacionales y 2 vuelos internacionales desde el AIFA, y subrayó:

“No es raro que intenten desprestigiar una de las más grandes obras de las últimas décadas (...) el AIFA sigue creciendo” Ana Elizabeth García Vilchis

La vocera del Quién es quién en las mentiras también destacó que en abril el AIFA reportó 145 operaciones diarias en abril, un total de 216 mil pasajeros por día en promedio.

Además de que ya alcanzo un punto de equilibro entre ingresos y gastos, y ganancias de 164 millones 750 mil pesos.

Quién es quién en las mentiras de la semana: Advierten por estafas con inteligencia artificial

La segunda mentira de la sección fue atribuida a las Deep fakes que circulan en redes sociales, quienes utilizan Inteligencia Artificial para estafar a los internautas.

En ellos, destacó la vocera del Quién es quién en las mentiras, quien acusó que utilizando tecnología se abren paginas fraudulentas utilizando logotipos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e incluso la imagen de AMLO.

Desde ellas, acusó García Vilchis, promueven que lo s usuarios inviertan prometiendo altos rendimientos , no obstante, subrayó que es una estafa, pues las dependencias estatales no tienen estos servicios.

Los dueños de las páginas residen en Polonia, Islandia, Malta; además utilizan la imagen de medios de comunicación conocidos para engañar mejor, como Forbes y Milenio, acusó Vilchis.

No obstante, subrayó que se trata de algo falso y solicitó al pueblo de México que “no se dejen engañar, de ahí la importancia de verificar si los sitios de internet son confiables”.

Pemex y CFE no ofrecen invertir, ni rendimientos , subrayó García Vilchis, quien aseguró que “todo es parte de un fraude y una estafa”, y pidió que se denuncien los anuncios que encuentren en la web.

Quién es quién en las mentiras de la semana: El “cinismo” de Roberto Madrazo

En la tercera falsedad del Quién es quién en las mentiras, la vocera hizo un ejercicio para “refrescar la memoria”, con respecto a las elecciones 2006 y el fraude señalado por AMLO.

Ana Elizabeth García Vilchis retomó la entrevista de Roberto Madrazo con Emmanuel Sibilla, donde el priista confesó que en sus actas AMLO sí estaba por encima de Felipe Calderón .

Ante esto, la vocera del Quién es quién en las mentiras acusó a Madrazo de guardar silencio y ser cómplice en el fraude de 2006, el cual siguen negando a 18 años de ocurrido.

“En mis actas estaba Andrés Manuel arriba de Calderón, en mis actas, en las del PRI no lo sé”. Roberto Madrazo

Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento de los votos casilla por casilla, Roberto Madrazo afirmó que AMLO habría obtenido el triunfo en su casilla.

Sin embargo, señaló que no fue el caso y que él no entregó las actas porque AMLO no se las pidió, y que no hizo nada porque “no era su lucha”.

Ante esto, la vocera del Quién es quién en las mentiras destacó el “nivel de cinismo” de Roberto Madrazo.

Por último, se presentó el video de Infodemia sobre la campaña de noticias falsas para sembrar miedo.