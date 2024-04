El día 23 de abril, en el periódico “La Crónica”, Julio Brito titula su columna “Fracaso del AIFA ante la salida de Aeroméxico”. Y tengo que decir que cuando no se conoce la industria aeronáutica , no digo de manera global, es mucho pedir, sino regional, se hacen afirmaciones temerarias, como:

“La decisión de regresar todas las operaciones de Aeroméxico al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para finales de año, representa el fracaso de la obra emblemática. El AIFA no es la solución soñada, en el mejor de los casos terminará como un aeropuerto regional de la talla del de Toluca.” Para empezar, hay que aclarar que el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) no funciona como un aeropuerto regional.

Lo cual, deja en evidencia el gran desconocimiento del columnista, pues a pesar de los pocos vuelos comerciales, el AIT sí es el principal aeropuerto para la aviación privada, que no vuela nada más de forma regional, sino que muchos de los vuelos privados que opera son de índole internacional.

Por ejemplo, de las ambulancias aéreas que tienen su base en dicha terminal, la mayoría vuela a Houston. Por lo que su aseveración es más que falsa. Eso de entrada, pero el resto de la columna sigue con más tropiezos; desconocemos cuál es la fuente que consultó para aseverar que Aeroméxico, no solo la aviación de pasajeros, sino también la de carga, regresa a operar en el AICM, dejando “vacío” al AIFA.

La columna de Brito ha sido la comidilla de las redes sociales; quienes están en contra de la 4T se han aferrado a ella como clavo ardiente, dándola por cierta. Pero hay que tomar en cuenta que, aunque su perfil en X lo abrió marzo de 2011, ha estado prácticamente inactivo desde el 5 de octubre de ese mismo año.

Sin embargo, otros periodistas como Enrique Muñoz han aprovechado este gran bulo, y se ha dedicado a propagar una columna que incluso Aeroméxico ya desmintió diciéndole: “Estimado Enrique, esa afirmación es falsa, saludos”.

No obstante la respuesta de la propia aerolínea involucrada, este personaje siguió con su narrativa: “La información está contenida en el diario LA CRÓNICA de fecha 24 de abril del año en curso, firmada por JULIO BRITO A.”

Un ejemplo de oro de esta era de la “post-verdad”, donde las noticias falsas tienen mucho más circulación en los distintos medios, que los propios desmentidos.

Veamos, Aeroméxico le está diciendo al “periodista” Enrique Muñoz que lo dicho en la nota en cuestión, no es cierta, pero se aferra a ella porque coincide con su punto de vista... Y su deseo.

La gente que está en contra de la 4T, cree fervientemente que el AIFA es un rotundo fracaso, que solamente sirve para robarles sus impuestos, como si los miembros de la oposición fueran el único grupo demográfico que paga impuestos.

Esa es la primera falacia o sofisma, pues se cree que quienes apoyan a la 4T es solamente gente iletrada y que estira la mano beneficiándose de los programas sociales, porque son una “bola de flojos mantenidazos que no pagan impuestos y viven a costillas de la gente “de bien”, como ellos mismos se auto perciben.

Esta narrativa es además de peligrosa, sumamente limitada, y expone el profundo racismo y clasismo que seguimos padeciendo en nuestro país. Donde si alguien de tez morena tiene éxito económico se sospecha que es porque tiene negocios “ilícitos”. A una persona de tez blanca jamás le cuestionarían el origen de su fortuna.

Por eso es tan delicado que este tipo de bulos tomen fuerza, más aún cuando existe un desmentido que no deja lugar a ninguna duda. En efecto, Aeroméxico no sale del AIFA, sino que incluso ha ampliado el número de rutas y frecuencias en beneficio de los usuarios.

Porque aunque no lo quieran creer, hay gente que prefiere salir de la nueva terminal aérea, en lugar de salir del suplicio que es el AICM, incluido el tráfico alrededores, y más cuando hay conciertos, ya sea en el Foro Sol o en el Palacio de los Deportes, casos en los que uno puede tardarse varias horas en el tráfico antes de llegar al aeropuerto.

No toda la gente está inconforme con la nueva terminal; así como no a todos nos gusta el champurrado, o el arroz con leche, o incluso algo tan popular como el chocolate, no a todos les tiene que gustar una terminal aérea.

El usuario tiene la total libertad de elegir de qué aeropuerto quiere salir en su vuelo, y cuál es la aerolínea que más le acomoda para viajar. Porque hay oferta para todos los bolsillos y las preferencias.

Ahora, en el mes de marzo las cifras que registró el AIFA solo de pasajeros domésticos fue de un crecimiento del 59.9%; y con respecto al primer trimestre tuvo un incremento del 81.7% comparado con 2023.

Esto no nos indica ningún fracaso, al contrario cada vez más el AIFA se va afianzando en la preferencia de los usuarios de la aviación; aquí no estamos especulando, estamos hablando con cifras proporcionadas por la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), así como la información proporcionada por los Grupos Aeroportuarios, y todas las cifras se cruzan para verificar que no existan discrepancias.

¿Cuál fue el crecimiento de pasajeros totales? En esta cifra se incluye tanto vuelos nacionales como internacionales, y sabemos que en marzo creció el AIFA 62%. En marzo del 2023 pasaron por la terminal aérea 196 mil pasajeros, y para marzo de este año fueron 318 mil pasajeros.

¿Cómo le fue el primer trimestre al AIFA con respecto a las cifras del 2023? Pues tuvo un interesante incremento del 82.9%, pues en el primer trimestre de 2023 utilizaron la terminal aeroportuaria para viajar 548 mil pasajeros, y en este primer trimestre del 2024 fue 1 millón de pasajeros.

El Top 10 de rutas en el primer trimestre del año 2024 son los siguientes:

AICM-CUN (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México-Cancún)



MTY-AICM (Monterrey- Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México)



AICM-GDL (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México-Guadalajara)



TIJ-AICM (Tijuana-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México)



AICM-MID (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México-Mérida)



TIJ-GDL (Tijuana-Guadalajara)



MTY-CUN (Monterrey-Cancún)



PVR-AICM (Puerto Vallarta-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México)



AIFA-CUN (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles-Cancún)



VSA-AICM (Villahermosa- Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México)



En cuanto a el Top 10 de vuelos internacionales, son los siguientes:

Chicago-Cancún



Dallas/Fort Worth-Cancún



Toronto-Cancún



Los Ángeles-Guadalajara



México-Madrid



Minneapolis-Cancún



México-Bogotá



Houston-Cancún



Cancún-Atlanta



Nueva York-Cancún



¿Les queda claro que la puerta de entrada de los vuelos internacionales no está en la Ciudad de México, sino en Cancún? Hace muchos años, el mercado se movía de forma diferente a cómo hoy lo hace, todo estaba centralizado en el AICM, incluso el Aeropuerto de Cancún en el siglo pasado era una sola terminal y a finales del siglo construyó su terminal “Internacional”; ahora son cinco terminales las que conforman en su conjunto al Aeropuerto de Cancún.

Por lo tanto, regresando al tema central, quien escribió el bulo sobre la salida de Aeroméxico poco sabe de aviación, pues es más que claro que no entiende cómo funciona ahora la industria. Así que no, Aeroméxico -como ellos mismos lo dijeron- no sale del AIFA.