La abogada Mildred Barrón cobró relevancia al confrontar a Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la reforma al Poder Judicial; aquí te decimos quién es Mildred Barrón.

La reforma al Poder Judicial, impulsada el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pretende modificar el artículo 95 constitucional para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular por un periodo de 12 años.

Sin embargo, la abogada Mildred Barrón se opuso a esta propuesta durante un foro relativo a la discusión de la reforma que se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán. Fue en ese contexto que la joven Mildred Barrón, quien se encontraba entre los asistentes, increpó a la ministra Loretta Ortiz.

En ese marco, aquí te contamos todo sobre el perfil de Mildred Barrón:

Mildred Barrón oficial judicial del juzgado segundo de distrito de Yucatán, según lo expuesto por ella misma durante una entrevista para Grupo Fórmula con Azucena Uresti.

La abogada hizo viral su participación en foro relativo a la discusión de la reforma al Poder Judicial, en donde confrontó a la ministra Loreta Ortíz de la siguiente manera:

“Las Fiscalías dependen del Poder Ejecutivo, no del que usted representa. Sus intereses son hacia Morena, no hacia la gente. Deje de mentir, es una verdadera pena que estemos aquí los ciudadanos y vengan a mentirnos a la cara... ¿Cuál transformación? Están destruyendo la democracia, están destruyendo la independencia judicial”

Mildred Barrón reveló contar con 28 años de edad en la entrevista antes mencionada; “tengo 28 años, casi 29″, explicó la abogada.

El signo zodiacal de Mildred Barrón, así como su fecha exacta de nacimiento, es información que permanece reservada.

La abogada Mildred Barrón no ha revelado tener esposo o no; la única información pública referente a la oficial judicial del juzgado segundo de distrito de Yucatán tiene que ver con confrontación con la ministra Loretta Ortíz.

Mildred Barrón tampoco ha revelado tener hijos o no; de la misma manera que su estado civil, esta información permenece bajo reserva.

Mildred Barrón estudió la carrera de Derecho, según informó en entrevista, pero no reveló el nombre de la institución que es su alma mater.

Mildred Barrón explicó en entrevista que inició su carrera en el Poder Judicial como practicante aún antes de concluir la carrera de Derecho, y posteriormente compitió con postulantes de todo el país para sumarse como oficial judicial del juzgado segundo de distrito de Yucatán, cargo en el que suma 2 años.

Cuestionada por Azucena Uresti, la abogada dijo que su sueño en el Poder Judicial “sería llegar hasta donde me permita apoyar a la gente”:

“Mi sueño sería llegar hasta donde me permita apoyar a la gente, ya no quiero encasillarlo en un título o un puesto porque pues me llevé una gran sorpresa con la ministra Loretta, pero claro que mi sueño es defender a la gente, si es a través de un puesto de jueza, ministra o magistrada, yo encantada”

Mildred Barrón