Juan Sandoval Íñiguez es un cardenal emérito que sigue en la vida pública a sus 91 años y tiene un historial de intromisión en la política.

Pero no solo se ha metido en la política en general sino específicamente se ha posicionado en contra de Morena, por lo que representa ese movimiento.

De acuerdo con Juan Sandoval Íñiguez, con Morena existe el riesgo de que se instale el comunismo y denunció que estas elecciones 2024 podrían verse manchadas por la violencia.

Cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez (Cuartoscuro / Fernando Carranza García)

¿Quién es Juan Sandoval Íñiguez?

El cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez es un religioso nacido en Yahualica, Jalisco, que hizo sus estudios en Roma, Italia y posteriormente ha escalado en el mundo religioso hasta ser cardenal.

Ha sido un religioso que no ha dado lugar a la poca apertura de la Iglesia Católica y ha insistido en posicionarse férreamente contra el matrimonio igualitario, el aborto y la transexualidad.

¿Qué edad tiene Juan Sandoval Íñiguez?

El cardenal Juan Sandoval Íñiguez nació el 28 de marzo de 1933, por lo que tiene 91 años de edad.

¿Quién es la esposa de Juan Sandoval Íñiguez?

Juan Sandoval Íñiguez no tiene esposa pues su vida religiosa no se lo permite.

Cabe mencionar que su posición sobre el matrimonio es que solo es entre hombre y mujer pues “cuando dos hombres se juntan” no hay “fruto”.

No obstante, reconoce que siempre han habido personas homosexuales pero afirma que no deberían hacerlo público ni estar orgullosos de ello.

¿Qué signo zodiacal es Juan Sandoval Íñiguez?

A haber nacido un 28 de marzo, Juan Sandoval Íñiguez es de signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Juan Sandoval Íñiguez?

Juan Sandoval Íñiguez no tiene hijos pues no puede formar una familia debido a sus votos religiosos, familia como las que él mismo promueve y prohibe a los homosexuales.

¿Qué estudió Juan Sandoval Íñiguez?

Juan Sandoval Íñiguez ingresó al Seminario diocesano de Guadalajara en 1945.

Posteriormente estudió la licenciatura en Filosofía y el doctorado en Teología Dogmática, ambos en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, Italia.

¿En qué ha trabajado Juan Sandoval Íñiguez?

Juan Sandoval Iñiguez fue director espiritual y profesor en el Seminario Menor de Guadalajara, ello a su regreso de Roma, Italia en 1961.

Posteriormente fue Prefecto de filósofos y profesor de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor, luego fue vicerrector y rector

Juan Pablo ll lo nombró lo designo obispo coadjutor de Ciudad Juárez, Chihuahua en 1988; luego lo nombró arzobispo de Guadalajara en abril 1994 y cardenal en octubre de ese mismo año.

¿Cuáles son las propuestas de Juan Sandoval Íñiguez?

Juan Sandoval Íñiguez no es político pero se ha inmiscuido en la política, en 2021 se entrometió en la elección municipal de Tlaquepaque, por lo que se ordenó reponerla por parte del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El cardenal emérito llamó a no votar por Morena a fin de que no se aprueben leyes como al del aborto y que no se instaure el comunismo.

En las elecciones 2024 también se ha metido y ha pedido no votar por Morena pues señaló que podría haber violencia y la instauración del comunismo.