El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió al llamado del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien pidió no votar por Morena en las elecciones 2024 del próximo 2 de junio.

Ayer 25 de abril, por medio de un video difundido en redes, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez hizo un llamado de alerta a la población ante lo que calificó como “comunismo” en Morena.

Sin dar mayor contexto sobre los países a los que se refirió, el cardenal comparó la situación de México con la de Cuba, Venezuela o Nicaruagua:

El cardenal aseguró en el mismo video que en la jornada del 2 de junio por las elecciones 2024 “puede haber violencia, puede haber robo de urnas y cosas parecidas”.

AMLO declinó responder al llamado del cardenal Juan Sandoval Íñiguez durante su conferencia mañanera de hoy 26 de abril, en la cual fue cuestionado por el tema. Sin embargo, López Obrador consideró que “no tiene ningún caso” contestarle al representante de la Iglesia.

“El pueblo está muy consciente (…) la gente sabe muy bien qué conviene, qué no conviene”, explicó el presidente en Palacio Nacional, quien prefirió no entrar en polémica:

En ese sentido, López Obrador recordó que México es un Estado laico, hecho por el que optó por “no engancharnos en polémicas” y respetar la libertad religiosa de creencias:

“No engancharnos en polémicas y más cuando tiene que ver con las iglesias, las creencias, el estado laico significa libertad de creencias, libertad religiosa, es nada más que no predomine una sola religión, que se respete a todos, a católicos, evangélicos, a quienes practican las distintas religiones y a los no creyentes y no meternos en eso, no tiene ningún caso”

Sin embargo, AMLO recordó una solicitud del cardenal Juan Sandoval Íñiguez al embajador de Estados Unidos en el Vaticano para que este país interviniera en las elecciones de 2006, “porque yo, según él y como se decía entonces, era un peligro para México”, dijo.

En ese contexto, López Obrador relató que, cuando se dio a conocer estar información, un grupo de periodistas lo esperó durante uno de sus recorridos por Jalisco, a fin de que respondiera ante la solicitud de arzobispo de Guadalajara.

“Cuando se da a conocer esto, pues es un escándalo, porque no sólo eran políticos, sino en este caso jerarcas de una Iglesia. Como yo recorro todo el país, me toca ir por esos tiempos a Jalisco, y están todos los periodistas esperándome para que yo declarara y me confrontara con el cardenal, y dije que no iba yo a entrar en polémica, y que además no me constaba. Pero en ese entonces no respondí, y ahora tampoco respondo. Porque uno es, a veces, dueño de su silencio y rehén de lo que expresa”

AMLO