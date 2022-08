El filósofo y dramaturgo Eduardo Villegas Megías es el nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rusia, nombramiento que ha llamado la atención al señalar que no tiene trayectoria diplomática.

Dicha embajada es recurrente en dos países más, por lo que en total representará a México en:

Rusia

Belarús

Armenia

Este miércoles 3 de julio fue ratificado como embajador ante Rusia por parte del Senado de la República y tomó protesta con cuatro diplomáticas más.

La propuesta fue realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Además del debate entre la carencia de trayectoria diplomática y su “destacada preparación académica”, ¿Quién es Eduardo Villegas Megías?

Designación de embajadas (Senado )

Formación de Eduardo Villegas Megías

Eduardo Villegas Megías estudió la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cuenta con una maestría en Filosofía por la UNAM y actualmente es candidato a doctor en Filosofía , por la misma universidad.

Nació en Chimalhuacán, Estado de México el 20 de mayo de 1962 y ha sido fundador, miembro o director de algunas revistas culturales como:

Relieves

Revista Educación Artística

Difusión

Alterarte

Premios y reconocimientos de Eduardo Villegas Megías

El narrador y editor también ha recibido premios como:

Premio Nacional de Testimonio Chihuahua 1987 por Las orilla del asfalto

Premio Juan B. Tijerina 1988 por El juego de los gusanos

Premio Estatal de Novela Corta Carlos González Salas UAT 1989 por El ministerio del tanque

Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 1990 por El blues del chavo banda

Premio de Dramaturgia Óscar Liera 1991 por El despertar de los 7 magníficos

Premio Punto de Partida XXlV 1991 por Preparativos de viaje

Pasea Estado de México 2004 Sor Juana Inés de la Cruz en Artes y Letras

Eduardo Villegas Megías fue encargado de la Estrategia Nacional de Lectura

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) complementó la información al resaltar que fue el encargado de la Estrategia Nacional de Lectura.

Com profesor, ha impartido clases en instituciones de educación media superior y superior en materias como:

Lógica

Ética

Metafísica

Teoría fotográfica

Hermenéutica

Retórica

Entre otras

Idiomas que habla Eduardo Villegas Megías

Eduardo Villegas Megías es políglota, de acuerdo co la información proporcionada, pues habla:

Español

Inglés

Francés

Alemán

Italiano

Griego antiguo (Comprensión)

Latín (comprensión)

Ruso (nivel básico)

Eduardo Villegas Megías, de coordinador de Memoria Histórica a Embajador en Rusia

La Comisión Permanente que conforman Senado y Cámara de Diputados aprobó con 20 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones el nobramiento de Eduardo Villegas Megías.

Su cargo desde 2018, cuando la Cuarta Transformación tomo el poder fue el de coordinador nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, mismo del que Beatriz Gutiérrez Müller es presidenta honoraria del Consejo Asesor.

Ricardo Villegas Megías buscará impulsar la cultura mexicana en Rusia

De acuerdo co su Plan de Trabajo, Eduardo Villegas Megías buscará ampliar la cultura de México en Rusia.

Sobre todo, mediante hackatones para mejorar la información que tienen en la versión rusa de wikipedia.

Una vez concluido el conflicto con Ucrania, el nuevo embajador en Rusia, Eduardo Villegas Megías, impulsará, entre otras cosas, que en wikipedia versión rusa se incluya más información de México. pic.twitter.com/OtWxFTOGOT — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) August 3, 2022

La Segunda Comisión, al presentar el dictamen de aprobación, dijo que el ahora embajador tiene los méritos humanistas y de conocimiento académico para su designación.

Señalan que Ricardo Villegas Megías no tiene trayectoria diplomática

Claudia Ruiz Massieu, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que el propuesto no es un diplomático profesional y que es necesario que la política exterior se deba confiar a profesionales.

Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, puntualizó que el análisis de la propuesta enviada por el presidente AMLO debió ser más profunda y de “mayores credenciales diplomáticas y con trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano”.

Emilio Alvarez Icaza, dijo que es una “grave error” designar a un personaje que no tiene trayectoria diplomática; no obstante, varios puntualizaron que no es contra el filósofo sino contra la designación que hizo el presidente AMLO.

Eduardo Villegas Megías promete mantener posición neutral en guerra Rusia-Ucrania

A favor, Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo, dijo que el embajador cumplirá con la posición diplomática neutral en la guerra de Rusia-Ucrania.

Él mismo señaló durante su comparecencia en la Comisión dictaminadora que se contraria en reforzarlos campos científico, académico, político, económico, cultural y deportivo con Rusia.

En cuanto al conflicto bélico Eduardo Villegas Megías dijo que mantendrá una relación de respeto y de no intervención a la soberanía de los países.

Rosendo Medina Filigrana pidió que el embajador no se objeto de las fobias contra el presidente AMLO.

De Las cinco propuestas que hizo el presidente AMLO para embajadas, cuatro tienen trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano y uno es “un destacado intelectual, historiador y filósofo”, justificó el dictamen del Senado.