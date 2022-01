El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que hará cambios en las nominaciones a cónsules y embajadores que hizo el 17 de enero pasado.

Desde la conferencia mañanera del 20 de enero, el mandatario aseguró que durante los próximos días se llevarán a cabo cambios en conformidad con el proceso legal para los embajadores y cónsules.

El pasado 17 de enero se dio a conocer mediante al Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) los nombramientos para 1 5 embajadas y consulados.

Sin embargo, algunos de los nombres listados causaron controversia debido a que se entre los nombramientos se ubicó a los exgobernadores priistas:

Además, el historiador Pedro Salmerón es parte de dicha lista, lo que provocó protestas en redes sociales debido a las denuncias de acosos que hay en contra del también docente.

Las propuestas de AMLO para consulados y embajadas son:

Algunos de los nombramientos de AMLO están envueltos en la controversia luego de que se dieran a conocer.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que expulsaría a Claudia Pavlovich y a Carlos Aysa del partido.

Esto porque aceptar la propuesta del gobierno de Morena incumple con los estatutos del partido en el que militan.

Sin embargo, AMLO consideró excesivo que el PRI quiera expulsar a los exgobernadores por aceptar el cargo y además aseguró que los funcionarios “no están vendiéndose”.

“Se me hace muy rudo, muy excesivo, porque no dejan su militancia, porque no están vendiéndose”

AMLO