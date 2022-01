El presidente de las embajadas

Yo creo que así lo vamos a recordar: como el presidente que daba embajadas por doquier porque “amor con embajada” se paga.

Veamos el recuento de las embajadas que ha “regalado” este presidente y a quienes :

Carlos Miguel Aysa (gobernador sustituto del estado de Campeche), embajador de República Dominicana.

Claudia Pavlovich (ex gobernadora de Sonora), cónsul de México en Barcelona.

Alfonso Suárez del Real (periodista y político militante por Morena), titular del enlace de México en Estrasburgo.

Laura Esquivel, escritora, embajadora de México en Brasil.

Pedro Agustín Salmerón, quien tiene graves acusaciones por acoso, embajador de México en Panamá.

Isabel Arvide, embajadora de México en Turquía.

Esteban Moctezuma (ex secretario de Educación Pública), embajador de México en Estados Unidos.

Y otros tantos más :

Amparo Anguiano, actualmente directora general para África, Asia Central y Medio Oriente de la SRE, a la Embajada de México en Rumania.

Bruno Figueroa, actual embajador en la República de Corea, a la Embajada de México en Portugal.

Leopoldo de Gyves, dirigente político y social, como embajador de México en la República Bolivariana de Venezuela.

Marcos Moreno Báez, actualmente comisionado de la SRE en la Secretaría de Gobernación, al Consulado General de México en Nogales.

Norma Pensado, actual embajadora de México en la Federación de Rusia, a la embajada de México en Dinamarca.

Carlos Peñafiel, actual embajador de México en la República Dominicana, a la embajada de México en Corea.

María Victoria Romero, actual coordinadora para G20, MIKTA y Temas Políticos con Países de Europa de la SRE, a la embajada de México en Azerbaiyán.

Eduardo Villegas Megías, actual coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, a la embajada de México en la Federación de Rusia.

Guillermo Zamora, escritor y periodista, a la embajada de México en Nicaragua.

Carolina Zaragoza Flores, quien fungió recientemente como directora general de Servicios Consulares, a la embajada de México en Irlanda.

Para ser embajadores se necesitan de los siguientes requisitos :

Ser mexicano de nacimiento y no tener otra nacionalidad.

Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

Reunir los “méritos” suficientes para ser Embajador.

Aquí la gran incógnita es :

¿Porqué este presidente se ha vuelto literalmente donador de embajadas? ¿ Qué cosa le representa una embajada? ¿Es una forma de premiar a quienes le son leales pero necesita lejos o quizá porque le renuncian y no quiera que se sepa? ¿Es una forma de sacar a las ovejas negras del corral? ¿Es una forma de comprar el silencio de los que mucho le saben?

Porque irse de embajador no está nada mal, ganan no tan mal, pueden vivir lejos de México (vivir fuera del país para muchos es un alivio), cuentan con protección, guardaespaldas, comidas deliciosas, glamour... No está nada mal.

Ahora bien; dado que este presidente reparte embajadas como si fuera colación de pilagá mi pregunta es: ¿Los países a donde llegan los embajadores no se dan cuenta que este presidente los usa como pretextos para alejar a la gente de él que le estorba, sin pensar si pueden ser capaces o merecerse ser embajadores? Ahora, mucha gente que rodea al presidente seguro ya no aspira a un puesto político junto a él, pero tienen esperanzas de que les den una embajada. Es lo de moda.

¿Tú quieres una embajada?

Claudia Santillana en Twitter: @panaclo