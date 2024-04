Hoy viernes 19 de abril Xóchitl Gálvez le reveló a Adela Micha que su equipo de campaña querían que fuera al dentista.

Desde la Convención Bancaria en Acapulco, Xóchitl Gálvez tuvo una entrevista con la presentadora donde le reveló temas personales acerca de su imagen.

Incluso hablaron de cómo le fue en el primer debate presidencial, tanto en el formato ,del que hubo varias quejas, hasta su sentir con los otros candidatos y los ataques que ha recibido.

Una de las quejas de parte de la imagen de Xóchitl Gálvez han sido sus dientes, según relata la misma candidata y en una reciente entrevista con la comunicadora Adela Micha le reveló que esta característica física era algo que su equipo le quería cambiar.

Sin embargo, la aspirante presidencial le dijo a Adela Micha que a ella no le ha costado trabajo aceptar su imagen, pero a su equipo de campaña sí.

“A mí no pero creo que al equipo sí. Querían que a la fuerza fuera al dentista. Pues si no lo hice de chava pues ya no lo hice... con mis dientes no y no he ido”

Xóchitl Gálvez