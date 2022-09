En el marco de la discusión sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, gobernadores de Morena en la República Mexicana piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “respetar” la Constitución.

Los gobernadores de Morena emitieron su postura ante la p osible eliminación de la prisión preventiva oficiosa , situación que se discute en la SCJN desde el pasado lunes 5 de septiembre.

En ese sentido, los gobernadores de Morena exhortaron a la SCJN a no intervenir en la Constitución Mexicana y dejar el artículo 19 de la Carta Magna tal como está. Pues según sus palabras, los ministros no tienen la facultad para modificarla .

SCJN: Revisar la prisión preventiva oficiosa no implica la liberación inmediata de criminales

Florence Cassez: “yo he sufrido la prisión preventiva oficiosa; me secuestraron los de la AFI”

Su declaración se da luego de que el ministro presidente de la SCJN expuso que no está usurpando atribuciones legislativas al interpretar sobre la prisión preventiva oficiosa pues esta visión queda corta frente a la reforma de 2011.

A través de un comunicado, las y los gobernadores de Morena , así como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), mostraron su apoyo al uso de prisión preventiva oficiosa.

Ya que, acorde a sus palabras, en los sexenios neoliberales pasados se abusó del uso de la puerta giratoria de las prisiones, permitiendo la salida de los presos.

Por lo que, la Cuarta Transformación que representan los gobernadores de Morena, así como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) basó su estrategia en atender las causas de los delitos y no permitir la salida constante de los criminales.

Poniendo así su atención y sentido de justicia a la sociedad y víctimas de los delitos, quienes padecen con la salida de los delincuentes en el caso de que no exista la prisión preventiva oficiosa.

Leticia Ramírez no podrá contestar pero ya pasó a la historia con estos memes

Las gobernadoras, los gobernadores y la jefa de gobierno abajo firmantes exhortamos a la SCJN a respetar la Constitución, no tienen la facultad para modificarla y por lo tanto el artículo 19 de la Carta Magna debe prevalecer en sus términos. pic.twitter.com/GXxz3LhDeD

De ese modo, los gobernadores de Morena solicitaron a la SCJN mantener la prisión preventiva oficiosa tal y como está, basándose en los siguientes argumentos:

Ante dichos argumentos, las gobernadoras y los gobernadores de Morena, aseguraron que la prisión preventiva oficiosa debe prevalecer.

E hicieron un llamado a las ministras y los ministros de la SCJN a respetar la división de poderes y observar estrictamente el texto constitucional así como los procedimientos que la ley prevé para modificarla.

Los gobernadores de Morena que firmaron el exhorto referente a la prisión preventiva son:

Con los señalamientos de los gobernadores de Morena, donde acusan a la SCJN de no tener la facultad para modificar la Constitución y la prisión preventiva oficiosa, Arturo Zaldívar, ministro presidente, aclara la situación.

Zaldívar aseguró que la SCJN no está usurpando atribuciones legislativas al interpretar sobre la prisión preventiva oficiosa pues esta visión queda corta frente a la reforma de 2011.

Asimismo, recordó que el artículo 1 de la Constitución integra un catálogo de derechos humanos que incluye a los tratados internacionales y convenciones de los que el Estado es parte.

Por lo que, a su consideración, el artículo 19 y el 1 constitucionales se contradicen, y los que se pronuncian a favor de la prisión preventiva oficiosa piden respetar uno e ignorar el otro.

Mientras que la Corte sólo considera realizar una labor interpretativa, no constituyente.

“Estos tratados son Constitución, los derechos humanos son Constitución, de la misma manera que es Constitución el artículo 1 y el artículo 19, no estamos usurpando atribuciones de nadie.

Dicen que no podemos inaplicar el artículo 19 pero si el primero, no se trata de arrancar páginas de la Constitución, lo que estamos haciendo como tribunal es labor interpretativa, no constituyente”.

Arturo Zaldívar