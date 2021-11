PRD denuncia a AMLO por promocionar la consulta de revocación de mandato

El PRD denunció al presidente AMLO ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por promocionar la consulta de revocación de mandato en su mañanera del 3 de noviembre.

Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, informó que el miércoles puso una queja contra AMLO y su vocero Jesús Ramírez Cuevas por promover la revocación de mandato.

El representante del PRD recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) determinó que el presidente AMLO no puede promover la consulta de revocación de mandato.

En caso de hacerlo, el presidente AMLO estaría violando los lineamientos de la Ley Federal de Revocación de Mandato y del INE.

Ángel Ávila destacó que los funcionarios públicos no pueden promover la consulta de revocación de mandato y el presidente AMLO la promovió en su mañanera del miércoles 3 de noviembre.

Así mismo, el representante del PRD hizo un llamado al INE y al TEPJF para que no se repita lo que pasó en las elecciones pasados, cuando AMLO violentó la veda electoral.

En la mañanera del 3 de noviembre, el presidente AMLO aprovechó para invitar a participar en la consulta de revocación de mandato.

Dudoso de saber si tiene prohibido o no promover la consulta de revocación de mandato, el mandatario invitó a participar.

“También aprovecho, porque creo que lo puedo hacer, no lo van a prohibir, pero hay que participar en la revocación del mandato, todo el pueblo. ¿Sí puedo decirlo? Sí. ¿No puedo? Que todos participemos en la revocación del mandato, es sí o no, sí o no. Sí, que continúe el presidente; no, que renuncie.”

AMLO