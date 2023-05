El Plan C de la reforma electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya tiene fecha de arranque; Mario Delgado, presidente nacional de Morena, amenazó que se buscará recuperar la Ciudad de México (CDMX).

A través de un comunicado, el dirigente nacional detalló que, a partir del 5 de junio de 2023, se echará a andar una estrategia para lograr el Plan C de la reforma electoral y permitir que nuevos liderazgos consoliden a la 4T en CDMX.

“Es importante recuperar la capital, el corazón del movimiento; los militantes de Morena en la ciudad deben vivir su propia transformación y modificar la forma en que hemos venido trabajando hasta ahora”, explicó Mario Delgado.

“No va a ser una elección fácil, tenemos ya aquí un sector de la población que está muy influenciada por las noticias falsas, por las campañas negras, por el odio que promueve la derecha todo el tiempo, y que ya de manera muy activa sale a votar”, dijo.

Mario Delgado aseguró que participará activamente y no perderá un solo día para llevar a cabo el Plan C de la reforma electoral.

AMLO dio a conocer el Plan C de la reforma electoral en marzo de 2023, ante la posibilidad del rechazo del Plan B de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde más tarde se votó para invalidar la medida.

“Hay un Plan C, que no estén pensando que ya terminó todo. Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el Plan C, ese ya lo aplicamos en el 18, fue el pueblo el que dijo: ‘basta’, y se inició la transformación, acabar con la corrupción, que es el principal problema del país”.

AMLO