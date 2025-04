El conocido formato de la pensión IMSS estuvo activo durante varias décadas, sin embargo, con la implementación de la Ley del Seguro Social de 1997, algunas generaciones ya no lo alcanzarán.

Lo anterior debido a que dicha legislación introdujo el sistema de cuentas individuales, es decir las Afores, lo cual implica que millones de personas no se van a jubilar con ese formato de la pensión IMSS.

Pero ¿cuáles son las 3 generaciones que ya no alcanzaron el conocido modelo de pensión que era administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social? Te contamos los detalles.

Pensión IMSS (Michelle Rojas / SDPnoticias.com)

Pensión IMSS: ¿cuáles son las 3 generaciones que no alcanzaron ese formato?

A lo largo de 24 años, de 1973 a 1997, el modelo de jubilación de los trabajadores mexicanos fue el de la pensión IMSS, el cual garantizaba que recibieran sus ahorros a través de esquemas proporcionales.

Sin embargo, con la aprobación en 1997 de una nueva Ley del Seguro Social, 3 generaciones ya no alcanzarán ese formato, pues solo lo lograrán quienes cotizaron antes del 1 de julio de ese año.

Es decir que las siguientes 3 generaciones, se tratan de las que no podrán jubilarse por medio del modelo que era manejado por el IMSS, sino que lo harán a través de las Afores:

Millennials, es decir las personas que nacieron durante el periodo de 1981 a 1996

Centennials, el grupo de personas que nació entre 1997 y 2010

Alfa, las personas más jóvenes, pues se tratan de los nacidos entre 2010 y 2024

Pensión IMSS: ¿qué significa que las 3 generaciones no alcanzaron el antiguo formato?

La Ley del Seguro Social de 1973, permitió que millones de personas accedieran a una pensión IMSS, la cual garantizaba la entrega de cuotas proporcionales al salario y tiempo de cotización del trabajador.

Pero con la nueva legislación en la materia que se puso en marcha a partir del 1 de julio de 1997, los trabajadores que comenzaron a cotizar después de esa fecha, ya no podrán acceder a la pensión IMSS.

Así ocurre debido a que la Ley del Seguro Social de 1997 provocó que las 3 generaciones señaladas, así como las venideras, no contarán con una pensión garantizada como sí ocurrió con las anteriores.

No obstante, eso no significa que millennials, centennials y alfa no se vayan a jubilar, sino que ahora cuentan con otros métodos para tener una pensión, los cuales dependen en gran medida de ellos, .

Lo anterior debido a que al eliminar el formato de pensión IMSS, se introdujo el sistema de Ahorro de Fondo para el Retiro (Afore), con el cual el trabajador es responsable de administrar sus ahorros.