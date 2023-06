El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a arremeter contra el gobierno de Austria por su negativa a devolver el penacho de Moctezuma.

AMLO acusó que el argumento principal de Austria para no devolverlo a México es por posibles daños que sufriría el penacho de Moctezuma en el traslado.

Sin embargo, el presidente consideró que tal argumento no tiene sustento y que en realidad, solamente no lo quieren devolver.

Incluso, López Obrador sostuvo que el gobierno austriaco se siente dueño de lo que no les pertenece.

“En los últimos tiempos, han argumentado que no se puede mover, porque se destruye. La verdad es que no lo quieren entregar. Se sienten dueños de lo que no les pertenece”, acusó AMLO en conferencia de prensa de hoy 9 de junio.

AMLO critica negativa de Austria para devolver penacho de Moctezuma a México; relata cómo le fue negado a Beatriz Gutiérrez Müller

AMLO recordó que con motivo de los 500 años de la toma de Tenochtitlan, el gobierno de México solicitó al de Austria que pudieran prestar el penacho de Moctezuma para poder ser exhibido.

López Obrador indicó que para este fin, envió una carta al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, y que inclusive, Beatriz Gutiérrez Muller visitó el país europeo para obtener una respuesta oficial, pero la respuesta fue negativa.

“Se intentó de que nos mandaran el penacho para exhibición; le mandé a una carta al presidente; fue incluso Beatriz, mi esposa, pero me comenta que estaba rodeado de quienes se oponen. Al final, Beatriz le dijo ‘¿Van a cooperar o no? Para saber’ y el señor volteó a ver a la experta y dijo que no”, relató.

Destacó que países como Italia han ayudado al rescate de piezas arqueológicas ofrecidas en subastas, por ello le fue entregada la condecoración de Águila Azteca. “Nos han devuelto muchísimas piezas arqueológicas”, apuntó.

Ello a diferencia de Francia que se ha negado a cooperar; de Estados Unidos, dijo, está comenzando a colaborar con México en ese aspecto.

AMLO insistirá en devolución del penacho de Moctezuma

Al ser cuestionado sobre el penacho de Moctezuma en febrero de 2022, el presidente AMLO reiteró su deseo de que las autoridades de Austria cambien su postura y lo devuelvan.

Reconoció que con Austria hay buena relación, pero sobre el asunto del Penacho de Moctezuma no se ha avanzado .

“Ojalá y cambien de modo de pensar y se quieran reivindicar. Hay cosas con Austria que son excepcionales en la relación; sin embargo, en el tema sobre el penacho no se ha avanzado” AMLO

En aquella ocasión, el presidente afirmó que la devolución del Penacho de Moctezuma no es un caso cerrado y que seguirá insistiendo en su devolución, así como en todas las piezas arqueológicas que han extraído ilegalmente de México en todo el mundo.