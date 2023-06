El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tunde a Vicente Fox por el video que hizo junto al PAN en contra del gobierno de la 4T.

Durante la conferencia mañanera de hoy 9 de junio, AMLO llamó “caradura” a Vicente Fox, y cuestionó “qué clase de cinismo” tiene para señalar que las pensiones a adultos mayores se otorgaron en su sexenio.

Pues según las palabras del actual presidente de México, Fox y el PAN se han pronunciado en varias ocasiones en contra de las pensiones, pero ahora, dado el nivel de aceptación del programa, quieren decir que fue idea de ellos.

El presidente de México aseguró que Vicente Fox miente al decir que las pensiones para adultos mayores llegaron con su sexenio, pues el expresidente se mostró en contra de ellas.

AMLO señaló que Fox “no está exacto” en sus declaraciones, e inclusive mostró un video en donde el exmandatario ejecutivo indica que dar pensiones a los adultos mayores es “llevar a México a la quiebra”.

Por eso, califico sus declaraciones como “una reverenda mentira” y al expresidente como un “hipócrita”, e inclusive, tras exponer el video AMLO llamó “caradura” a Vicente Fox, por su falsa atribución.

“¿Más claro? Y ahora este caradura, es que así son, no olviden la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía, como dicen una cosa dicen otra, no hay congruencia.”

Del mismo modo, AMLO cuestionó “qué clase de cinismo” tienen Vicente Fox y los panistas, los mismos que según él, votaron en contra de hacer las pensiones a adultos mayores un derecho constitucional, universal.

AMLO recordó que el programa de pensiones se implemento a su llegada al gobierno de la Ciudad de México (CDMX), luego de hacer campaña tocando las casas de cada colonia y comprometiéndose a entregar dicho apoyo.

Asimismo, señaló que las pensiones iniciaron con tarjetas para que los adultos acudieran a los centros comerciales a comprar despensa, y que ahora el monto del programa se aumento y se otorga como derecho.

Agregó que si bien en 2006, con Felipe Calderón, se implemento un programa de ayuda, en él sólo daban 500 pesos y era “focalizado”, es decir, solo para ciertos mexicanos del país.

Luego de recordar todo esto, AMLO apuntó a Vicente Fox y al PAN como oportunistas, conservadores, corruptos y cínicos, que se quieren adjudicar el programa cuando siempre se han mostrado en contra.

“Y ahora como es un programa muy aceptado, bien visto por la gente, estos oportunistas, conservadores corruptos, cínicos, ya quieren decir fuimos nosotros, pero imagínense Fox diciendo eso, que me consta, me dejo de llamar Andrés Manuel si no es cierto que él se opuso por esa mentalidad clasista, neoporfirista.”

AMLO