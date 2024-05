Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, dice que hay señales de que remontó la carrera por la presidencia en las elecciones 2024 México.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Xóchitl Gálvez habló sobre las elecciones 2024, a 9 días de que concluyan las campañas presidenciales y a 13 días de la jornada electoral.

La entrevista ocurre un día después del tercer y último debate presidencial, en donde Xóchitl Gálvez se enfrentó a sus contrincantes:

Xóchitl Gálvez abordó diversos temas de interés nacional y para concluir aseguró que remontó la carrera por la presidencia en las elecciones 2024 México.

Al finalizar la entrevista con Joaquín López-Dóriga, Xóchitl Gálvez concluyó que en las últimas 4 semanas remontó la carrera por la presidencia en las elecciones 2024 México.

Incluso mencionó que su repunte previo a las elecciones del 2 de junio es notado por el presidente AMLO y Claudia Sheinbaum, quienes –desde su punto de vista– son conscientes de que ella podría ganar la presidencia.

A lo largo de la entrevista, Joaquín López Dóriga cuestionó a Xóchitl Gálvez sobre cuáles serán sus planes para el domingo 2 de junio, cuando se celebren las elecciones 2024 México.

La candidata del PAN, PRI y PRD reveló que seguramente lo primero que hará ese día será acudir a misa junto con su familia.

Posteriormente ejercerá su voto en la colonia Reforma Social y esperará los resultados de la decisión de los mexicanos.

“Será un día sobre todo de familia, no me siento angustiada, no me siento con esa presión; yo estoy segura que los mexicanos van a dar una elección democrática que va a ser recordada por muchas décadas”.

Xóchitl Gálvez