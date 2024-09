El Partido Acción Nacional (PAN) prepara la expulsión de los senadores Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares, luego de su voto a favor de la reforma al Poder Judicial.

Ayer martes 11 de septiembre fue aprobada la reforma al Poder Judicial gracias a un total de 86 votos a favor y 41 en contra, entre ellos el sufragio del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien se sumó a la iniciativa impulsada por la 4T.

Tras una sesión que contó insultos, señalamientos en contra de la gobernadora de Campeche por una supuesta detención en contra de un senador de Movimiento Ciudadano, e incluso la invasión del Senado por parte de trabajadores del Poder Judicial, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, emitió el último voto de la sesión y dijo:

El senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, fue clave en la aprobación de la reforma al Poder Judicial pues, gracias a su voto, los partidos Morena y aliados lograron la mayoría calificada en la Cámara de Senadores para la aprobación de la iniciativa.

Antes de emitir su voto, Yunes Márquez se posicionó a favor de la reforma; “ni cobarde, ni traidor”, dijo al iniciar su discurso en la tribuna.

“En la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia (...) México no se va a destruir si se aprueba ni va a cambiar en automático el sistema de justicia... Yo no estoy de acuerdo en restringir mi libertad por amenazas”

Miguel Ángel Yunes Márquez