El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se burla de críticas por alianza de Miguel Ángel Yunes Márquez y su papá para la reforma al Poder Judicial.

Desde su conferencia mañanera del miércoles 11 de septiembre, AMLO se mostró contento por la votación a la reforma del Poder Judicial con mayoría calificada en la Cámara de Senadores.

Sin embargo las recciones por el voto del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez a favor de esta reforma fueron diversas, algunas de apoyo y otra en contra, incluso llamaron “traidor” al legislador, ahora AMLO también reacciona.

AMLO está contento por la votación de la reforma al Poder Judicial pese a críticas de la Miguel Ángel Yunes Márquez y su papá

En Palacio Nacional, AMLO mostró su beneplácito por la votación de la reforma al Poder Judicial pese a críticas de la Miguel Ángel Yunes Márquez y su papá.

Aunque no se quiso meter mucho en el tema de la votación en especial del legislador panista, AMLO no ocultó su contento y aseguró que no hubo tranzas o presiones de por medio en la votación.

Aseguró que estas decisiones las tomaron los legisladores de manera libre.

“Es una decisión que tomaron los legisladores de manera libre. Esto no deja satisfecho a muchos, a otros sí les agrada el que se haya aprobada la reforma al Poder Judicial. Yo estoy en los últimos a mí me agrada... y qué contento estoy que se haya aprobado la reforma” AMLO

Recordó que incluso a sido opositor de Miguel Ángel Yunes Linares, por lo que la familia Yunes habría tomado su voto en favor por esta reforma fue una decisión política.

AMLO recuerda a los conservadores al burlarse de las críticas por alianza de Miguel Ángel Yunes Márquez y su papá para la reforma al Poder Judicial

Además en su conferencia mañanera, AMLO aprovechó para burlarse de las críticas por alianza de Miguel Ángel Yunes Márquez y su papá para la reforma al Poder Judicial.

Recordó que en su momento buscó el como llamar a los políticos de derecha a los que decidió nombrar como conservadores, además los llamó hipócritas y corruptos.

A modo de burla, el presidente al respecto a las críticas de este asunto, mencionó el dicho: “una golondrina no hace verano”.

“Nada más le podría decir que una golondrina no hace verano, en el caso que fuese así” AMLO

Miguel Ángel Yunes Linares revela amenazas del PAN a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez por reforma al Poder Judicial

En entrevista en el noticiero matutino de Ciro Gómez Leyva, Miguel Ángel Yunes Linares reveló amenazas del Partido Acción Nacional (PAN) hizo a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez por reforma al Poder Judicial.

Aseguró que es falso que su hijo se haya desaparecido de su bancada, ya que incluso sostiene que estuvo en comunicación con Guadalupe Murgía, coordinadora de los senadores del PAN, Ricardo Anaya y que les había informado de su estado de salud, y que estaba estudiando la reforma.

“Tengo entendido que Miguel (Yunes Márquez) sí platicó con Guadalupe (Murguía). Habló con Anaya y yo también. Ahí está Anaya, le pueden preguntar” Miguel Ángel Yunes Linares

El senador suplente Yunes Linares niega haber cortado el contacto con su partido previo a la votación de la reforma judicial: "Tengo entendido que Miguel (Yunes Márquez) sí platicó con Guadalupe (Murguía). Habló con Anaya y yo también. Ahí está Anaya, le pueden preguntar". pic.twitter.com/n7t79t9IoW — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 11, 2024

Por lo que el voto de su hijo habría sido tomando por decisión propia, al reconocer que sería beneficioso para México.