Omar García Harfuch y Adrián Rubalcava se reúnen con Claudia Sheinbaum este lunes 17 de junio de 2024.

La virtual presidenta electa de México citó esta tarde al exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México durante su mandato como jefa de gobierno y al exalcalde de Cuajimalpa para un encuentro extraordinario.

La reunión ocurrió en la casa de transición ubicada en la colonia El Prado, en la alcaldía Iztapalapa , donde Omar García Harfuch y Adrián Rubalcava se reunieron con Claudia Sheinbaum. Esto se sabe.

La tarde de este lunes ocurrió una reunión en la casa de transición de la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Aunque Omar García Harfuch y Adrián Rubalcava fueron citados por separado, se sabe que el encuentro tuvo el carácter de extraordinario.

Asimismo, se desconocen las razones por las que Omar García Harfuch y Adrián Rubalcava se reúnen con Claudia Sheinbaum, pues el primero no dio ninguna declaración al respecto.

Mientras que el segundo, declaró desconocer el motivo del llamado y no aseguró, pero tampoco negó, que se la reunión tuviera como tema central el nombramiento del gabinete de la virtual presidenta.

No lo sé, no lo sé, no sé, la verdad es que no sé, no tengo conocimiento de absolutamente nada.

Adrián Rubalcava