Claudia Sheinbaum señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) pensaba que era reconocido por el pueblo, pero no es así, y que se llevó una gran sorpresa al conocer la encuesta sobre la reforma electoral que encargó y después escondió.

Así lo dijo durante su conferencia de hoy 3 de noviembre y resaltó que el pueblo está de acuerdo con que se gaste menos dinero en elecciones y partidos políticos, además de que los consejeros sean votados.

“Yo me imagino, no es algo que tenga yo la certeza, que el consejero presidente del INE (Lorenzo Córdova) dijo: vamos a hacer una encuesta porque estoy seguro que el INE es una de las instituciones más reconocidas por el pueblo y oh sorpresa, resulta que no”

Claudia Sheinbaum