El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que hasta el momento, el sismo magnitud 7.1 que sacudió Acapulco y se sintió fuerte en la CDMX, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Morelos no dejó daños mayores ni muertos.

En un video AMLO explicó que el reporte preliminar es de daños menores. Además el presidente dijo que ya se puso en contacto con los gobernadores de los estados donde se sintió el sismo y con la jefa de gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum.

“Les informo sobre el temblor con epicentro en efecto se registro en Acapulco, Guerrero, afortunadamente no hay daños en ese estado, daños mayores. Piedras, caídas de bardas, lo mismo en Morelos no hay daños en Oaxaca, no hay daños en Puebla no hay daños graves en la CDMX, el general Sandoval, Secretario de la Defensa ha hecho una consulta en todas las zonas militares y ese es el reporte, no hay daños graves.

AMLO