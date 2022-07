Ni porque el senador Ricardo Monreal fue considerado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para ser candidato a la presidencia, AMLO habla de él en la mañanera.

Durante la conferencia mañanera de hoy 19 de julio, Ricardo Monreal fue nombrado pero no por AMLO, sino por un periodista.

El comunicador cuestionó a AMLO sobre la oferta realizada por el PRD a Ricardo Monreal, de ser su candidato rumbo a las elecciones 2024, donde se elegirá presidente de México.

Sin embargo, AMLO no cumplió el sueño de Ricardo Monreal de nombrarlo en la mañanera como un candidato de Morena, y decidió dejar todo a los partidos opositores.

Este martes AMLO fue cuestionado sobre la propuesta que recibió Ricardo Monreal, miembro de Morena, para ser candidato a la presidencia por el PRD.

Ante dicha pregunta, el presidente de México dedicó unas palabras como respuesta, y en ningún momento mencionó a Ricardo Monreal, perteneciente a su movimiento.

En cambio, AMLO prefirió dejar la opción de incluirlo en la candidatura a la presidencia a los partidos opositores, quienes dijo que “lo van a resolver en su momento”.

Aunque sí dejó clara una cosa, la gente será quien decida si elige continuar con la transformación o no, independientemente de quiénes sean los candidatos de Morena y la oposición.

Ricardo Monreal ha expresado su deseo de ser nombrado por AMLO durante las conferencias mañaneras como un posible candidato a la presidencia.

Tal como lo ha hecho en repetidas ocasiones con Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y hasta Adán Augusto López.

Sin embargo, AMLO no ha mencionado al legislador de Morena, a pesar de que Ricardo Monreal ha expresado en muchas ocasiones su deseo a la presidencia y a ser considerado por el presidente de México.

Ya que, según sus palabras, el ser nombrado por él en las conferencias presidenciales significa una importante ventaja para la sucesión presidencial en las elecciones 2024.

“Por eso a mí no me preocupa que no me mencione el presidente. Me gustaría que me mencionara, eso le da a uno ventaja comparativa con cualquier otro, el que te mencione el presidente, para bien o para mal, es una ventaja o una desventaja”