Nadie está contento con la nueva ley de vacaciones y las respectivas modificaciones aprobadas que se discuten este martes 6 de diciembre en comisiones de la Cámara de Diputados.

Y es que ante la aprobación de los cambios en la nueva ley de vacaciones, usuarios de redes sociales reaccionaron de forma negativa contra los diputados que aprobaron las modificaciones.

Al avalarse los cambios que no permitirán que los trabajadores puedan gozar al año 12 días de vacaciones continuos, las reacciones exhiben que nadie está contento.

Morena frena las vacaciones dignas: Diputados no votarán la reforma sino hasta 2023

Luego de que comisiones de la Cámara de Diputados avalaron cambiar el proyecto de la nueva ley de vacaciones, en redes sociales el descontento se ha generalizado.

Por medio de Twitter, usuarios han publicado numerosos mensajes en los que critican el actuar de los legisladores que aprobaron los cambios en el proyecto legislativo.

Al respecto, los internautas acusan que con su determinación, los diputados demuestran que no tienen empatía con la clase trabajadora del país, por lo cual los tildan de desvergonzados.

Al lanzar diversas críticas en contra de la decisión sobre la nueva ley de vacaciones, los usuarios de redes sociales piden no olvidar que a este gobierno le pareció “mucho” dar 12 días de descanso.

También señalan que con la determinación, los diputados demuestran que no entienden la asimetría del sector laboral, pues advierten que los legisladores sí tienen vacaciones hasta de sobra.

“En @Mx_Diputados les falta vergüenza y empatía (...) Es irreal que en México solo tengas una semana de descanso al año (...) Que no se nos olvide que el gobierno que “está con el pueblo” se le hizo mucho dar 12 días de vacaciones (...) los legisladores siguen sin entender (o se hacen weyes)”

Incluso, algunos usuarios de Twitter piden que se publiquen y viralicen los nombres de todos los diputados que aprobaron los cambios en la nueva ley de vacaciones.

De esa manera, señala la propuesta, se podrá identificar a todos los culpables de que se avalaran las modificaciones para así no votar nunca más por ellos y “funarlos”.

Además, las críticas en redes por la nueva ley de vacaciones se lanzaron no solo en contra de los diputados, sino de los patrones que fueron quienes promovieron las modificaciones.

Lo anterior debido a que afirman que si fuera por decisión de los patrones, jamás darían vacaciones, por lo cual indican que con los jefes no se debe pactar, sino que se les debe obligar a respetar derechos.

Y es que también advirtieron que es evidente que en las negociaciones que dieron pie a los cambios de la nueva ley de vacaciones, no se consultó a los afectados, los trabajadores.

“Pongan el nombre de todos los senadores que no nos dieron los doce días de vacaciones. Para no votar por ellos nunca y funarlos alv (...) Me pregunto si en las negociaciones con el sector empresarial hay gente de la clase trabajadora (...) Si por los patrones jamás habría vacaciones”