Genero Lozano confirmó la muerte de su madre Aida Valencia Pizano el 7 de octubre de 2026; Citlalli Hernández y Tatiana Clouthier enviaron sus condolencias al embajador.

El embajador de México en Italia compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedir a su madre, quien murió a los 77 años de edad.

Citlalli Hernández, Tatiana Clouthier y la diputada Brenda Ruiz enviaron mensajes de apoyo a Genaro Lozano, así como la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX.

Muere Aida Valencia Pizano, madre de Genaro Lozano

Genero Lozano compartió un mensaje en Instagram para informar sobre la muerte de su madre, la señora Aida Valencia Pizano.

“Mi madre me transmitió su amor por la cocina. Amaba cocinar para su familia y para sus amistades. Ella me enseñó la paciencia, la dedicación y el amor que hay en servir una mesa para otros” Genero Lozano

El embajador destacó las enseñanzas de su madre, quien le forjó ser dedicado, paciente y tener amor por los animales.

Muere Aida Valencia Pizano, madre de Genaro Lozano (Instagram/@genarolozano)

Genaro Lozano mencionó que Aida Valencia Pizano le inculcó ser respetuoso y tener empatía con el mundo.

“Aida me enseñó la importancia de la familia, de hacer todo por protegerla. De cuidar y de nutrir el nido. Gracias, por todo y por siempre, mamma. Ti amo” Genaro Lozano

Genaro Lozano no quiso profundizar sobre las causas de la muerte de su madre, pero compartió que su sepelio se realizará en Zapopan, Jalisco y el 8 de octubre se realizará una misa en su honor para posteriormente ser cremada.

Citlalli Hernández y Tatiana Clouthier envían sus condolencias a Genaro Lozano

Tras confirmarse la muerte de Aida Valencia Pizano, compañeros y amigos de Genero Lozano le enviaron sus condolencias.

Tatiana Clouthier compartió un mensaje en X para Genero Lozano: “Un abrazo cariñoso embajador. Te queremos en casa”.

Tatiana Clouthier y Brenda Ruiz enviaron sus condolencias a Genaro Lozano (X/@tatclouthier/@brendaruiza)

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, lamentó la muerte de Aida Valencia Pizano.

“Lamento profundamente el falleciemiento de la señora Aida Valencia Pizano, madre de nuestro compañero Genera Lozano. Un abrazo con mucho cariño a su familia en este momento tan doloroso” Citlalli Hernández

Brenda Ruiz, diputada de Morena, tambiém envió sus condolencias a Generao Lozano en redes sociales: “Querido Genaro Lozano, un abrazo, mis oraciones y mi solidaridad contigo y tu familia”.

La Secretaría de la Contraloría General de la CDMX envió sus condolencias al embajador de México en Italia con un emotivo mensaje en redes sociales.