Movimiento Ciudadano descarta invitar a Marcelo Ebrard para la Presidencia 2024; “no aceptamos desechos”

Movimiento Ciudadano (MC) descartó ir en alianza con algún partido en las elecciones 2022 y para la Presidencia 2024, aseguró el senador con licencia Dante Delgado.

En entrevista con la periodista Azuzena Uresti en Grupo Fórmula el también coordinador nacional dijo que aún están analizando quién será su candidato en las elecciones 2024.

A la pregunta de si podría invitar a políticos de Morena, como el canciller Marcelo Ebrard o el senador Ricardo Monreal , Dante Delgado contestó:

“Nosotros no vamos a estar esperando desechos de otros partidos”.

Entre los que suenan están:

A la pregunta de si la persona candidata para la Presidencia 2024 será alguien de las fuerzas de Movimiento Ciudadano o invitará a alguien externa contestó que se va a “analizar más tarde”.

“No, no, no, no, son meras especulaciones”.

Dante Delgado