Morena está impidiendo la revocación de mandato: Consejero del INE

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está impidiendo la revocación de mandato, advirtió el consejero del INE, Ciro Murayama.

En el Congreso se prevé un recorte de 4 mil 913 millones de pesos al INE, por lo que el consejero advirtió que Morena y sus aliados están impidiendo la revocación de mandato.

La Cámara de Diputados discute el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 y trascendió un recorte al INE de lo propuesto originalmente.

Morena no toma en cuenta que revocación de mandato es una elección nacional: Consejero del INE

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, advirtió que Morena impide en el Congreso la revocación de mandado.

El consejero subrayó a Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, que se trata de una elección grande en la que se tendrán que capacitar a ciudadanos como en los anteriores procesos.

No obstante, lamentó que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados están a punto de cometer un error al recortar 4 mil 913 millones de pesos al INE.

“No toman en cuenta que la revocación de mandato es una elección nacional” Ciro Murayama

Si hay recorte al INE, iremos a la SCJN, advierte consejero sobre revocación de mandato

Para Ciro Murayama, consejero del INE, es lamentable que se aliste un recorte al órgano electoral en el Congreso por parte de Morena y sus aliados.

En este sentido, señaló que si ello sucede, el INE acudirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva el diferendo.

Según el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el órgano electoral recibiría una partida de 19 mil 736 millones 593 mil 972 pesos.

Se trata de 4 mil 913 millones de pesos menos de lo que Secretaría de Hacienda pidió en la iniciativa original que envió a los diputados el 8 de septiembre.

“Si desde el Ejecutivo y el Legislativo se niegan los recursos para que los ciudadanos ejerzan sus derechos, nosotros tenemos que acudir a la instancia que resuelve los diferendos, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación” Ciro Murayama

Morena y sus aliados impiden la revocación de mandato: Consejero del INE

Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados impiden que se lleve a cabo la revocación de mandato, señaló categórico el consejero del INE, Ciro Murayama.

“Creer que puede haber elecciones si recursos es un sinsentido” Ciro Murayama

El consejero del INE advirtió que con el recorte que está apunto de votarse en San Lázaro no se puede haber revocación de mandato pues si de lo que sabe el órgano electoral es de elecciones.

Ciro Murayama señaló que “alguien está impidiendo el ejercicio de revocación de mandato” y señaló a Morena y sus aliados en el Congreso.

Reiteró que es responsabilidad de los diputados dotar de los recursos para la revocación de mandato, pues de lo contrario es materialmente imposible llevar a cabo ese ejercicio.

Sostuvo que AMLO y Morena impulsaron la revocación pero no dan presupuesto para que se haga, por lo que acotó que si no se dota del recurso necesario el INE no saldrá a iniciar el proceso.