Manuel Espino apoyará a quien sea el candidato de Morena en Durango

El expanista Manuel Espino aseguró que apoyará a quien sea elegido como candidato de Morena a la gubernatura de Durango.

En entrevista para Así las cosas de W Radio, Manuel Espino aseguró que aún no ha decidido si se presentara como posible candidato de Morena.

Sin embargo, está seguro de que apoyará a quien resulte electo como candidato de Morena para la gubernatura de Durango, sin importar si él contiende o no.

“Lo que tengo claro es que voy a apoyar a los candidatos de Morena, lo que no estoy seguro es si yo voy a buscar la gubernatura”

Manuel Espino, quien renunció a su militancia en el PAN hace 10 años, se afilió a Morena el pasado 5 de noviembre.

Manuel Espino dijo que considera aún contender para ser candidato para el gobierno de Durango por Morena, sin embargo, todavía “lo está pensando”.

Por ello, sostendrá una reunión el próximo 12 de noviembre con amigos, militantes de Morena y la organización Volver a Empezar

“para bajar si es pertinente o no participar…eso lo voy a consensuar con un grupo de amigos de dentro y de fuera de Morena”

Por otra parte, aseguró que las reacciones de los militantes del partido al que se afilió recientemente han sido diversas, pues mientras unos lo critican, otros lo apoyan.

Además, resaltó que lo importante es seguir apoyando el proyecto de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y recordó que él lo ha apoyado desde 2018.

Espino recordó que en la campaña presidencial de 2018 de AMLO, él apoyó al actual presidente y dicha participación también causó opiniones divididas dentro de Morena.

Manuel Espino aseguró que es importante apoyar a las personas más que a los partidos pero que se debe de apoyar a los partidos que tengan conciencia social.

Resaltó que se debe confiar en los partidos que tengan mayor compromiso social como Morena y apoyar a las personas con el mejor perfil para trabajar por el bien común.

“Ya me convencí de que mi ideología no es mejor que la de otros, cada quien tiene su manera de pensar pero mi ideología no tengo por qué imponérsela a las demás…No es que crea que Morena vaya a resolver los problemas, creo que Morena tiene un buen compromiso con las personas con compromiso social”

Manuel Espino